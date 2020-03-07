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HEALTH & WELLBEING. Как в России реализуется глобальный тренд на здоровый образ жизни?

7 Марта 2020 137 0 Бизнес и психология
HEALTH & WELLBEING. Как в России реализуется глобальный тренд на здоровый образ жизни?

Здоровье стало отдельной жизненной ценностью, о которой всё больше говорят, в которое вкладывают немаленькие суммы. Раньше разговор о здоровье был бестактным, тема считалась «некрутой», «пенсионерской». А теперь всё перевернулось с ног на голову. Если ты не обсуждаешь передовые методики здорового образа жизни и, главное, не используешь их на практике, - значит, ты безнадёжно отстал от жизни.

В последние годы в жизнь россиян прочно пошли англоязычные понятия health, wellness, wellbeing.

С первым всё более-менее понятно: health – это здоровье.

С двумя другими сложнее, но разобраться придется, потому что эти слова всё чаще мелькают в заголовках статей и книг, в названиях продуктов и компаний.

Wellness – оздоровление, здоровый образ жизни, профилактика заболеваний.

Wellbeing – хорошее самочувствие, благополучие, благосостояние.

На первый взгляд, перед нами – слова-синонимы. Но на самом деле второе вытекает из первого.

То есть благополучия, хорошего самочувствия, благосостояния не будет без профилактики, оздоровления, здорового образа жизни.

Похоже, XXI век заново открыл ту простую причинно-следственную связь, которую знали древние, но утратили «жители двадцатого столетья». Не того было в «век железный», когда, как образно сказал Маяковский, из людей стремились делать гвозди.

«Сегодня в мире, где будущее не определено и качается в амплитуде от глобальной катастрофы до радикального продления жизни, подход health& wellbeing становится особенно актуальным, - подчеркивает исполнительный директор Ipsos in Russia Марина Безуглова, - К предпосылкам «курса на здоровье и благополучие» исследователи относят всё более усиливающееся давление цивилизации на человека. Это глобализация, урбанизация, волатильная экономика, стремительное развитие технологий и в целом сверхбыстрый темп жизни».

Она отмечает несколько «говорящих фактов» и характеристик современного мира.

Во-первых, мобильных устройств, подключенных к Интернету уже больше, чем людей на планете.

Во-вторых, в течение дня современный человек держит в голове несколько десятков задач и должен принимать решение по каждой из них.

В-третьих, множество людей всегда на связи – без выходных, днем и даже ночью.

В итоге все мы испытываем ежедневный мощный стресс, так как наша биология, наш организм не рассчитаны на жизнь в таком сверхбыстром мире.

В ходе исследования Ipsos Global Advisor, которое проводилось в июне 2019 года и охватило 33 страны, выяснилось следующее.

79% населения планеты считают, что мир меняется слишком быстро (в России так считают 82%). Более половины людей хотят, чтобы жизнь была более простой (61% в мире и 64% в России) и более замедленной (61% в мире и 65% в России).

Что тренд wellness может предложить человеку в качестве противовеса? Как он пытается сбалансировать негативный внешний фон?

Марина Безуглова считает, что практики просты и стары как мир.

Первое – это поддержание физического здоровья.

Здоровая еда, отказ от курения и алкоголя, физическая активность и продолжительный сон.

Второе – это забота о ментальном здоровье. 

Медитации и другие техники релаксации, психотерапия и коучинг, арт-терапия, танцы, спорт и прогулки. А также большое количество бадов и медикаментов для поддержания когнитивного здоровья.

Исследование, проведенное Ipsos в прошлом году, и охватившее 5660 респондентов в 47 городах России, показалотакой  результат.

 80,7% россиян старше 16 лет постоянно придерживается хотя бы одного из принципов здорового образа жизни.

Так, 65,8% опрошенных заявили, что постоянно придерживаются отказа от курения, а 55,4% - умеренно употребляют  спиртные напитки.

При этом 8,5% время от времени отказываются от курения и еще 18,8%  осознают необходимость сделать такой шаг. И лишь 6,9% не считают  важным отказаться от этой вредной привычки.

В отношении алкоголя подобную позицию занимают 5,2% опрошенных. Гораздо больше - 26,1 процента - время от времени переходят на умеренное потребление алкоголя, а 13,4% - осознают такую необходимость

Активный умственный труд и позитивное мышление постоянно присутствуют в жизни 47,6% и 47,1% россиян.

Не считают это важным лишь соответственно 3,7 и 4,1%. Время от времени переходят на позитивное мышление и активную работу ума 37,4 и 34,6% россиян, а остальные 11.4 и 14,1% осознают необходимость в этом.

С рациональным режимом сна и отдыха, физической нагрузкой, правильным питанием и диетами несколько сложнее.

Постоянно придерживаются этих принципов здорового образа жизни соответственно 30,2%, 22,2%, 18% россиян. Гораздо большее число пока лишь осознают необходимость в этом, время от времени стараются правильно питаться, соблюдать режим и обеспечивать себя физическими нагрузками.

Результаты исследования Ipsos подтверждают, что в России людей, внедряющих wellness-практики, становится всё больше.

Более половины россиян в 2019 году проходили медицинские обследования: 46,3% по полису ОМС и еще 17,2% - платно. Пои этом 25,7% считают, что им необходимо обследоваться, но пока что этого не делают.

В большом перечне медицинских исследований в «пятерку приоритетов» входят флюорография, анализ крови на сахар и на уровень холестерина, электрокардиограмма, УЗИ. Бесплатно и платно их сделало большинство россиян, проходивших диспансеризацию.

«Кажется, у тех, кто регулярно вкладывается в свой wellness, есть надежда обрести свой wellbeing. И тут цивилизация услужливо предлагает свою помощь: регулярно появляются новые приборы и приложения, которые помогают следить за весом, количеством физической нагрузки, составом пищи и воздуха, телемедицина и многое другое,  - отмечает Марина Безуглова, -  Может быть, это и есть путь, на котором естественное человеческое стремление к здоровью и благополучию встретится с неизбежным ростом технологий, и они наконец подружатся».

 

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Редакция "Капитала Страны"

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