Греф выступил против изъятия вкладов россиян. Эту ошибку совершил СССР 469 1 Экономика

Глава крупнейшего российского банка высказался против идеи пустить 30 трлн руб. на вкладах россиян для решения проблем экономики. По его словам, страна уже проходила это в 1991 году, но сегодня повторять прежний опыт не имеет смысла – у страны есть резервы. Таким образом Греф ответил главе Счетной палаты Алексею Кудрину, который поднял дискуссию о привлечении банковских депозитов граждан для нужд экономики. Кудрин заверял, что так делают во всех развитых странах, а его неправильно поняли – он не предлагал отбирать деньги, но лишь одалживать их под государственные обязательства.