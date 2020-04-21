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Греф выступил против изъятия вкладов россиян. Эту ошибку совершил СССР

21 Апреля 2020 469 1 Экономика
Греф выступил против изъятия вкладов россиян. Эту ошибку совершил СССР

Глава крупнейшего российского банка высказался против идеи пустить 30 трлн руб. на вкладах россиян для решения проблем экономики. По его словам, страна уже проходила это в 1991 году, но сегодня повторять прежний опыт не имеет смысла – у страны есть резервы. Таким образом Греф ответил главе Счетной палаты Алексею Кудрину, который поднял дискуссию о привлечении банковских депозитов граждан для нужд экономики. Кудрин заверял, что так делают во всех развитых странах, а его неправильно поняли – он не предлагал отбирать деньги, но лишь одалживать их под государственные обязательства.

Прививка политикам от СССР

  • Глава Сбербанка Герман Греф напомнил о ситуации, которая была в начале 1991 года в СССР. Тогда правительство заморозило вклады советских граждан в банках. Впоследствии люди потеряли заработанные собственным трудом деньги, в том числе потому, что те обесценились. По мнению Грефа, это была «прививка», после которой ни один современный политик «никогда в жизни не повторит этот опыт». Об этом Греф рассказал в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову.
  • На прошлой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил общий объем вкладов в банковской системе России в 30 трлн руб. В интервью РБК он открыто заявил, что эти средства могут быть привлечены государством на поддержку экономики, например, в рамках заимствований на внутреннем рынке. Свою логику Кудрин объяснил следующим образом: вклады россиян идут на кредиты компаниям, но в условиях пандемии «экономика не будет в таком объеме потреблять кредиты». Более надежным источником под проценты Кудрин назвал госдолг.
  • Глава Центробанка Эльвира Набиуллина жестко ответила Кудрину на его инициативу. По ее словам, в России нет правовой базы для привлечения депозитов на покупку долговых бумаг. Но главное – для этого нет никакой необходимости. Словесные интервенции Набиуллиной были понятны: она защитила банки от набега вкладчиков после неудачного выступления Кудрина.
  • Только с начала марта россияне сняли со счетов и вкладов более 1 млрд руб. Каждый раз люди бежали снимать деньги после обращений президента Владимира Путина, который вместо мер поддержки и борьбы с коронавирусом больше говорил о процентах на вклады и дополнительных налогах.

Борьбы с нетрудовыми доходами

  • Президент СССР Михаил Горбачев ограничил выдачу с вкладов советским гражданам 22 января 1991 года. Забрать можно было только 500 руб. в месяц. Горбачев объяснял свой указ интересами «подавляющего большинства» и борьбой с «нетрудовыми доходами». Это привело к росту цен и обесценению средств в банках. Поэтому указ пришлось отменять уже в марте. Ничего кроме ущерба он не принес.
  • По словам главы Сбербанка, сегодня он не представляет себе ничего подобного, поскольку для этого нет «никаких условий». Греф уверен, сегодня Россия «с точки зрения макроэкономики» на порядок лучше чувствует себе, нежели «самые развитые страны». У государства, отметил Греф, «нет никакого резона это делать». «Это невозможно никогда», – заключил Греф. Но сами размышления о «резоне» говорят о том, что все-таки дискуссия продолжается, как и поиск того самого «резона».

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:26 0 0
игорь:

Зачем нужен антинародный банк?

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