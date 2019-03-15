Греф назвал главную проблему России, Грудинин станет депутатом Госдумы и другие новости пятницы

Герман Греф считает главной проблемой России отсутствие эффективной системы госуправления. Правда, важно в каком контексте он это сказал – высказывание прозвучало в финале конкурса «Лидеры России», который прошел в Сочи. «Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически», – цитирует главу Сбербанка ТАСС. Конкурс «Лидеры России», за которым стоит первый зам администрации президента Сергей Кириенко, разочаровал многих высокопоставленных чиновников. «Лидеры» не стали кадровым лифтом для талантливых управленцев. Среди победителей – учредители убыточных компаний, опыт которых не может считаться успешным в плане управления.

Павел Грудинин станет депутатом Госдумы. Об этом заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Это стало возможным после смерти члена фракции КПРФ, академика и нобелевского лауреата – физика Жореса Алферова. Грудинин был кандидатом от КПРФ на выборах президента России. По мнению лидера партии, он является лучшим кандидатом на это место, несмотря на многие предъявляемые ему обвинения, например о счетах в швейцарских банках.

Россия способна войти в пятерку мировых лидеров по научно-техническому развитию, заявил Дмитрий Медведев на встрече с лауреатами премий правительства России в области науки и техники за 2018 год. Он напомнил, что только из федерального бюджета на научно-техническое развитие в ближайшие три года будут выделены 135 млрд руб., передает ТАСС.

Минкомсвязи требует создания единого оператора, который будет реализовывать сети мобильной связи поколения (5G). В правительстве единого мнения по этому поводу пока нет, сообщает РБК. Хотя понятно, что любая монополия, тем более государственная, к добру не приводит. «МТС» и «Вымпелком» уже выступили против такого развития событий.