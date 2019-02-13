Госдолг США при Трампе вырос на 2 трлн долларов, спекулянты вложили в долг России 55 млрд руб. и другие новости среды

Владимир Путин предложил заняться разработкой сверхзвукового пассажирского лайнера. Поводом для этого, по словам президента, стала реализация «блестящего проекта» по модернизации советского сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160, передает ТАСС. Этот самолет был разработан в 70-х годах прошлого века в ОКБ Туполева и получил за свою красоту прозвище «Белый лебедь». Первая попытка запустить в эксплуатацию сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 в середине тех же 70-х годов закончилась неудачно.

Снижение реальных доходов граждан в прошлом году на 0,2% сказалось в основном на обеспеченных слоях населения, сообщает Минэкономразвитие. Этими факторами стали падение доходов от банковских депозитов, увеличение налогов на недвижимость, увеличение стоимости ипотеки. В то же время повышение МРОТ, увеличение социальных выплат, повышение зарплат бюджетникам, поддержали реальные доходы малообеспеченных слоев граждан. Одновременно уровень безработицы опустился до рекордно низкого уровня в 4,8%.

Госдума приняла в первом чтении закон об устойчивости работы Интернета в России. Законопроект предполагает создание средств защиты Рунета в случае его блокирования из-за рубежа, передает РИА Новости. Операторы связи будут обязаны установить дополнительное оборудование для противодействия подобным угрозам. Счетная палата не согласилась с этим законопроектом, отметив, что его реализация приведет к дополнительным расходам бюджетных средств.

Иностранные инвесторы в январе этого года нарастили свои вложения в облигации федерального займа на 55 млрд руб., сообщает «Интерфакс». За тот же период нерезиденты приобрели российских акций на 38,6 млрд руб.

13,8 млрд руб. составили в прошлом году сборы российских фильмов. Это 27,5% от всех кассовых сборов, передает «Интерфакс». Российские фильмы просмотрело 57,9 млн человек, что составляет 28,9% от общего числа посетителей кинотеатров. С другой стороны, общее посещение кинотеатров упало на 6%. Из-за этого отечественная киноиндустрия не досчиталась 2 млрд руб.

Госдолг США бьет все новые рекорды. Вчера он достиг 22,01 трлн долларов, увеличившись при Дональде Трампе на 2 трлн, сообщает ТАСС. Если в 2017 году госдолг составлял 108% ВВП, то, по прогнозу МВФ, к 2023 году он возрастет до117% ВВП.