Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 ОКТ, 11:17 МСК
USD (ЦБ)    65,5745
EUR (ЦБ)    75,9877

02 ОКТ, 11:17 МСК
USD (ЦБ)    65,5745
EUR (ЦБ)    75,9877

Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника

2 Октября 2018 148 0 Тренды События и факты
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника

Первые летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируется провести в начале 2019 года, сообщает ТАСС. РС-28 «Сармат» – российский  стратегический ракетный комплекс шахтного базирования. Он предназначен для замены комплекса Р-36М2 «Воевода», стоящего на вооружении Ракетных войск стратегического назначения с 1988 года.

Правительство рассматривает возможность реформы, предусматривающей введение для населения социальной нормы энергопотребления, пишет «Коммерсант». Согласно проекту социальная норма фиксируется на отметке в 300 киловатт-час в месяц и оплачивается по базовому тарифу. При превышении этого показателя оплата производится по повышенному тарифу, а при месячном потреблении свыше 500 киловатт-час вводится тариф «экономически обоснованный», но объем фиксируется не на человека, а на домохозяйство.

Три российских вуза – Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Томский государственный университет (ТомГУ) вошли в топ-100 последней редакции глобального рейтинга университетов RUR по естественным наукам, расположившись на 52-й, 69-й и 84-й позициях соответственно, сообщает РИА Новости. Ранее ни один российский вуз не входил в первую сотню этого рейтинга. Первую пятерку рейтинга составили Гарвард, Оксфорд, Северо-Западный университет, Стэнфорд и Кембридж.

Государственный долг США достиг рекордной отметки в 21,516 трлн долларов и сохранит тенденцию к ускорению роста, сообщает Washington Examiner. Также ожидается, что к 2020 году дефицит бюджета США превысит отметку в один триллион долларов. За 11 месяцев этого года займы правительства составили 895 млрд долларов.

Цены на нефть продолжают расти. Так, нефть марки Brent впервые с ноября 2014 года преодолела отметку в 85 долларов за баррель. Эксперты объясняют это опасениями того, что санкции США против Ирана, проблемы Венесуэлы и замедление роста добычи в самих Штатах могут привести к дефициту топлива на мировом рынке, передает «Интерфакс».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай
Экономика

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными
Интервью и комментарии 1

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства
Экономика 1

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 2

Узнай, страна

В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность

В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность

В Свердловской области открылись производства в новом индустриальном парке «Богословский»

В Свердловской области открылись производства в новом индустриальном парке «Богословский»

В Крыму создали асфальтобетонный завод для строительства первой очереди трассы Симферополь - Евпатор

В Крыму создали асфальтобетонный завод для строительства первой очереди трассы Симферополь - Евпатор

Тамбовская область вошла в число лучших регионов страны по организации призыва

Тамбовская область вошла в число лучших регионов страны по организации призыва

Новости СМИ

Новости дня

10:42 Глава украинского «Нафтогаза» заявил об угрозе от запуска второй нитки «Турецкого потока» Глава украинского «Нафтогаза» заявил об угрозе от запуска второй нитки «Турецкого потока»
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
10:17 Первые летные испытания баллистической ракеты «Сармат» запланированы на начало 2019 года Первые летные испытания баллистической ракеты «Сармат» запланированы на начало 2019 года
09:53 В Госдепе считают, что Россия виновата в утечке ядерных материалов на черный рынок В Госдепе считают, что Россия виновата в утечке ядерных материалов на черный рынок
09:24 Нефть Brent превысила отметку в $85 за баррель Нефть Brent превысила отметку в $85 за баррель
09:02 Китай требует, чтобы США прекратили провокации в Южно-Китайском море Китай требует, чтобы США прекратили провокации в Южно-Китайском море
08:34 Япония объявила новый состав правительства Япония объявила новый состав правительства
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
«Обречены на низкую пенсию». Откажется ли правительство от балльной пенсионной формулы?
07:54 Музей отвратительной еды появится в Швеции Музей отвратительной еды появится в Швеции

Узнай, страна!

08:34 В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность В Тамбовской области благодаря открытию перинатального центра снизилась младенческая смертность
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
«Приурочили покушение к приезду дочери». Третий подозреваемый появился в деле Скрипалей
01 ОКТ, 16:45 В Свердловской области открылись производства в новом индустриальном парке «Богословский» В Свердловской области открылись производства в новом индустриальном парке «Богословский»
01 ОКТ, 16:25 В Крыму создали асфальтобетонный завод для строительства первой очереди трассы Симферополь - Евпатор В Крыму создали асфальтобетонный завод для строительства первой очереди трассы Симферополь - Евпатор
01 ОКТ, 15:13 В Ульяновске прошел четвертый форум "РИФ.Технологии" В Ульяновске прошел четвертый форум "РИФ.Технологии"
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
69 тысяч рублей за место в очереди на покупку нового iPhone, Ford теряет миллиарды из-за Трампа и другие новости пятницы
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter