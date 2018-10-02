Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника

Первые летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируется провести в начале 2019 года, сообщает ТАСС. РС-28 «Сармат» – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования. Он предназначен для замены комплекса Р-36М2 «Воевода», стоящего на вооружении Ракетных войск стратегического назначения с 1988 года.

Правительство рассматривает возможность реформы, предусматривающей введение для населения социальной нормы энергопотребления, пишет «Коммерсант». Согласно проекту социальная норма фиксируется на отметке в 300 киловатт-час в месяц и оплачивается по базовому тарифу. При превышении этого показателя оплата производится по повышенному тарифу, а при месячном потреблении свыше 500 киловатт-час вводится тариф «экономически обоснованный», но объем фиксируется не на человека, а на домохозяйство.

Три российских вуза – Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Томский государственный университет (ТомГУ) вошли в топ-100 последней редакции глобального рейтинга университетов RUR по естественным наукам, расположившись на 52-й, 69-й и 84-й позициях соответственно, сообщает РИА Новости. Ранее ни один российский вуз не входил в первую сотню этого рейтинга. Первую пятерку рейтинга составили Гарвард, Оксфорд, Северо-Западный университет, Стэнфорд и Кембридж.

Государственный долг США достиг рекордной отметки в 21,516 трлн долларов и сохранит тенденцию к ускорению роста, сообщает Washington Examiner. Также ожидается, что к 2020 году дефицит бюджета США превысит отметку в один триллион долларов. За 11 месяцев этого года займы правительства составили 895 млрд долларов.

Цены на нефть продолжают расти. Так, нефть марки Brent впервые с ноября 2014 года преодолела отметку в 85 долларов за баррель. Эксперты объясняют это опасениями того, что санкции США против Ирана, проблемы Венесуэлы и замедление роста добычи в самих Штатах могут привести к дефициту топлива на мировом рынке, передает «Интерфакс».