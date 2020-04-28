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Госдолг России спасают печатным станком. ЦБ раздает деньги на его скупку
28 Апреля 2020 933 0 Экономика
Банк России спас рынок российского госдолга, который пережил тяжелые дни в марте из-за падения нефтяных цен, девальвации рубля и мирового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Российские банки были призваны скупать облигации федерального займа (ОФЗ) у иностранных инвесторов. Для этих целей ЦБ включил печатный станок и раздал средства на выкуп ОФЗ у иностранцев крупнейшим банкам. Об этом сообщили аналитики Райффайзенбанка в своем аналитическом обзоре.
Банки спасли госдолг за счет печатного станка
- За март и первые десять дней апреля иностранные инвесторы, вложившие средства в государственный долг России, продали ОФЗ на 286,5 млрд руб., сократив тем самым инвестиционный портфель на 9%. Всего же, по состоянию на начало 2020 года, нерезиденты держали долговые обязательства правительства на 3,2 трлн руб. Выставленные на продажу бумаги на 286,5 млрд руб. почти все выкупили крупнейшие российские банки.
- Но на этом серия операций не прекратилась: банки в рамках РЕПО (сделка по продаже ценной бумаги с обязательством ее выкупа через время) передавали ОФЗ Центробанку в качестве залога для получения кредитов. В марте подобных операций было совершенно на 2,5 трлн руб., или на 67% больше, чем месяцем ранее. Из 286,5 млрд руб. 239 млрд были заложено в рамках РЕПО под кредиты ЦБ. Иначе говоря, Банк России выдал под залог госдолга России банкам наличные деньги.
- Аналитики отмечают, что это прямо свидетельствует: российские банки выкупили госдолг у иностранных инвесторов за счет заемных средств. При этом банки нарастили чистый долг перед ЦБ, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
- Одновременно с этим ЦБ расширил вливания в банки до 850 млрд руб., которые он выдал в виде кредитов. Также банки сняли 280 млрд руб. с депозитов в ЦБ и вывели 400 млрд руб. из купонных облигаций. Еще на 182 млрд руб. банки поддержал Минфин, разместив свободные бюджетные деньги на депозитах. Все это привело к росту чистого долга банков перед ЦБ и Минфином на 1,7 трлн руб.
- Однако банки, повысив кредитную нагрузку на себя, спасли рынок российского госдолга. Минфину нужны покупатели на ОФЗ, которые не пользуются большим спросом из-за упавших цен на нефть и девальвации рубля. Дефицит бюджета при текущих ценах на нефть (15 долларов за баррель Urals) может составить около 8,8 трлн руб. (весь объем бюджета 20,6 трлн руб.). Это означает, что дефицит составит 42% бюджета. Поэтому Минфину критически важно иметь возможность занимать деньги для латания бюджетной дыры.
- Действия российских банков поддержали стоимость долга России: доходность 7-летних ОФЗ составляет сейчас меньше 5,8%, а 10-летних – 6,11%. Но из-за заявлений президента Владимира Путина и других чиновников о банковских вкладах и налогах на них россияне вывели рекордный 1 трлн руб. из банковской системы в марте-апреле. Это привело к тому, что у банков не осталось свободных рублей для покупки ОФЗ. ЦБ пришлось им выдать необходимые средства, но стоимость кредита по РЕПО обходилась дороже ставки по ОФЗ. Поэтому ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, чтобы снизить доходность ОФЗ и дать банкам заработать на разнице между РЕПО и ставкой по ОФЗ.
- Именно эта причина – спасение госдолга и создание возможности для займов Минфина, а не забота о доступном кредите и поддержке экономики, толкает ЦБ понижать ключевую ставку. По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, ЦБ попал в ситуацию, когда он не может повысить ставку и в ближайшем будущем будет придерживаться мягкой кредитной политики.
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