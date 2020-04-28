Госдолг России спасают печатным станком. ЦБ раздает деньги на его скупку 933 0 Экономика

Банк России спас рынок российского госдолга, который пережил тяжелые дни в марте из-за падения нефтяных цен, девальвации рубля и мирового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Российские банки были призваны скупать облигации федерального займа (ОФЗ) у иностранных инвесторов. Для этих целей ЦБ включил печатный станок и раздал средства на выкуп ОФЗ у иностранцев крупнейшим банкам. Об этом сообщили аналитики Райффайзенбанка в своем аналитическом обзоре.