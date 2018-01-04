Горит Россия, гибнут наши в Сирии, террористам и Израиле грозит смертная казнь 130 0 Итоги дня

Под Новосибирском сгорел склад. Погибли 10 человек. Вот вам и Новый год. Кому новый, а кому последний.

Войну в Сирии мы, вроде бы, закончили. Полной победой. Так Президент недавно сказал. А тут вот Министерство обороны РФ сообщает, что при обстреле базы «Хмеймим» в Сирии 31 декабря были убиты двое наших военных. И кому верить?

Теперь за терроризм в Израиле предусмотрена сметная казнь. Или будет предусмотрена. Кнессет должен принять окончательное решение. Путин, вон, давно уже говорил, «мочить их всех в сортире надо». До кого - то дошло. Или доходит.