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Голод, раздражение, усталость. Как депутат выживал на 3,5 тысячи в месяц

23 Ноября 2018 238 0 Экономика
Голод, раздражение, усталость. Как депутат выживал на 3,5 тысячи в месяц

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко закончил свой эксперимент по выживанию на 3,5 тыс. руб. в месяц. На этот шаг он пошел после спора с бывшим министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой, заявившей о том, что этой суммы хватит на жизнь. В конечном итоге депутат похудел на несколько килограммов. Во время этой диеты, чтобы вписаться в рамки бюджета, он покупал продукты низкого качества, и многое не мог себе позволить.

Последний день диеты

О скандальном заявлении министра Соколовой стало известно в середине октября. По словам чиновницы, суммы 3,7 тыс. руб. вполне хватит на то, чтобы удовлетворить «минимальные физиологические потребности», а «макарошки» стоят всегда одинаково. Ей возразил депутат Николай Бондаренко. Спор закончился тем, что Соколову отправили в отставку, а Бондаренко решился на эксперимент, который начал 24 октября. Выжить на эту сумму ему, судя по всему, удалось, однако это повлекло за собой не самые приятные последствия.

Как ранее сообщал депутат, за первые три недели эксперимента он потерял в весе шесть килограммов. В разговоре с РИА Новости он сказал: «Вчера был последний день (диеты)». Отвечая на вопрос о том, можно ли существовать на сумму 3,5 тыс., он ответил: «Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя».

Вместе с этим Бондаренко заявил, что ему неизвестно, в течение какого времени он сможет вернуться к привычному питанию. «Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определенный период и нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах», – отметил он.

Минимальный рацион

В течение месяца депутат составлял свой рацион, исходя из расчетов минимальной продуктовой корзины. Продукты питания закупались один раз в неделю на сумму в 875 руб. Итог эксперимента – потеря 7,5 килограммов. Бондаренко отмечает, что он все время чувствовал себя голодным и уставшим.

«Сегодня у меня было контрольное взвешивание. На весах была цифра 87,1 – против 94,5, которые были первоначально. Для меня это, конечно, нестандартная ситуация, потому что на протяжении очень многих лет у меня был фиксированный вес», – сообщил он BFM.

Он также отметил, что все время он занимался спортом, поэтому речи о лишнем весе быть не может. Потеря вес происходила, в основном, за счет потери мышечной массы. Из-за постоянного чувства голода он был раздраженным и рассеянным. Более того, по его словам, его коллегам все труднее было с ним общаться.

Плюс ко всему, постоянная усталость. Из-за ограниченного бюджета депутат лишился необходимого количества витаминов, овощей, фруктов, а также кисломолочных продуктов. Все это, по его словам, приводит к проблемам со здоровьем. «Учитывая, что у нас огромное количество, десятки миллионов человек, жителей нашей страны питаются так из года в год, для них это является нормой, проблемы со здоровьем неизбежны в этом случае», – подвел он итог.

Голодное меню

Если говорить о конкретных продуктах и блюдах, которые употреблял в пищу саратовский депутат, то, например, на днях, на завтрак он съел чуть меньше полутора яиц – поскольку на неделю он распределил десяток. На ужин – суп, а в обед ел тушеную капусту с курицей. «Сами по себе блюда достаточно неплохие. Вопрос в том, что их количество крайне ограничено. Порции приходится ограничивать, что, конечно, приводит к не уходящему чувству голода», – поделился своими впечатлениями Бондаренко.

В целом пища была максимально простой, постной и низкокалорийная. А чувство голода появлялось сразу же после того, как поел. «Этот голод на протяжении всего периода времени преследует постоянно. На эту диету нельзя позволить себе ни творог, ни сметану, ни сливочное масло, ни сыр. Да, можно позволить себе один пакет молока в неделю. Но вы понимаете, его придется рюмками пить, потому что это крайне мало на неделю», – говорит депутат.

Подводя итоги, Николай Бондаренко заявил, что во время такой «диеты» приходится употреблять продукты только низкого качества, так как «по совместительству» они являются самыми дешевыми продуктами.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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