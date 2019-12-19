«Глубоко ошибаются». Что Путин рассказа на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на большой пресс-конференции и рассказал о достижениях и политике властей. Он рассказал о своем взгляде на проблемы мусора, здравоохранения, экологии и геополитики.

Достижения экономики

Экономика России не держится только на ресурсах, которые ей достались от СССР, считает Путин. В доказательство он привел следующие данные: 600 новых месторождений появилось с момента распада СССР,

«если иметь в виду те 57, которые запланировали открыть в этом году».

Кроме этого, у России «самая зеленая получилась в мире структура энергетики». Для поставок сжиженного природного газа «целый комплекс мирового класса, значения и уровня создан и на Дальнем Востоке, и в Заполярье». Также Путин отметил «рывок вперед по генерации» в гидроэнергетике. О тарифах на электроэнергию он ничего не сказал.

Низкие зарплаты учителей – не низкие

По мнению Путина, врачи зарабатывают больше, чем другие работники социальной сферы. Майские указы от 2012 года по росту зарплат президент считает выполненными. Дополнительный потенциал для роста он видит в увеличении тарифов ОМС,

«но это ляжет на всю экономику и приведет к удорожанию товаров в целом и росту инфляции».

Поэтому такое увеличение зарплаты «будет съедено инфляцией». Президент настаивает на едином подходе по всей стране по ставкам и стимулирующим выплатам. Но вместе с тем говорит, что «нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях».

Он пообещал выделить дополнительно на первичное звено здравоохранения 550 млрд руб. Средства пойдут на транспорт и обновление основных фондов, а также техники. Также будут приведены в нормальное состояние и построены 10 тыс. учреждений.

Мусорная реформа

Путин сообщил журналистам, что в год Россия генерирует 70 млн тонн бытовых отходов. Между тем в стране никогда не было такой отрасли, как переработка бытовых отходов. Правительство создает ее с нуля и уже определилось с федеральным и региональными операторами, приняло схему территориального планирования. Но Путину по этому вопросу

«не хватает прямого общения с гражданами».

Он также призвал избавиться от серых схем и криминала, навести «элементарный порядок». А рост тарифов на вывоз мусора гражданам должны объяснить местные власти. Объяснениями стоит и ограничиться.

Две тысячи болевых точек

В России много «болевых точек» из-за СССР, считает Путин. Именно политика советских властей привязала конкретные этносы к конкретным территориям.

«Даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или иных народов. Поэтому сразу возникли болевые точки, они и сейчас еще между республиками бывшего Советского Союза имеют место быть, и даже внутри Российский Федерации», – сказал Путин.

В частности, президент напомнил, что Владимир Ленин дал право этносам на выход из состава СССР и эту формулу принял Иосиф Сталин. В результате их действий «исконно русские территории» были отданы Украине «для повышения процентного соотношения пролетариата». При принятии этих решений, считает Путин, не учитывалась «геополитическая составляющая».

Минские соглашения как основа для Донбасса

Путин выступает против пересмотра минских соглашений по урегулированию военного конфликта в Донбассе. Но напоминает – ключом этих соглашений является закон об особом статусе Донбасса. Путин считает, что продления особого статуса на год недостаточно, нужно закрепить его на постоянной основе. Однако в Киеве этого делать не хотят. Так же как не хотят прямого диалога с Донбассом и отвода войск по всей линии разграничения.

«Что касается будущей встречи, она станет актуальной, если будут происходить позитивные изменения», – сказал Путин о возможности новой встречи в нормандском формате.

Тело Ленина не трогать, но самого Ленина – критиковать

Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина выносить из Мавзолея на Красной площади не следует. Президент Путин выступил категорически против этого. По его мнению, для многих россиян тело Ленина связано с достижениями страны в прошлом. Однако Путин, последнее время то и дело критикующий советских предшественников, не удержался и от критики Ленина.

«Он был не государственный деятель, а скорее революционер», – аттестовал Ленина Путин.

Он также заявил, что ошибкой Ленина было связать будущее страны с судьбой одной партии, что и привело к негативным последствиям в будущем. «Партия начала разваливаться – и страна за ней посыпалась», – сказал Путин.

Зеленскому повезло больше Ленина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому повезло больше, чем его тезке Владимиру Ленину.

«Я считаю некорректным давать характеристики своим коллегам. Я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам никогда не даю характеристики», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что если человек смог стать президентом страны, значит, он «неординарный как минимум».

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