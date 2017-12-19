Главные враги США обозначены, уходим из Донбасса, автопром в 2018 году, что ждет пенсионеров 2331 0 Итоги дня

Россия и Китай объявлены главной угрозой для США – так гласит очередная стратегия национальной безопасности, обнародованная на днях в Белом доме. А что? Приятно. Действительно, «встали с колен». «Верной дорогой идем, товарищи».

Российские офицеры – наблюдатели уходят из Донбасса. Что они там делали? Почему уходят? И как это изменит ситуацию в мятежных республиках?

«Долго деньги я копил и купил автомобиль». Что ждет российский авторынок в 2018 году? А многое чего. Мы попытались разобраться.

Средства, выделяемые на гранты, повышаются. В области культуры и искусства. До 8 миллиардов рублей. Кто не успел на 2018 год подать заявку – тот опоздал. Но будет и 2019 и 2020-й. Так, что надо в курсе событий быть. Глядишь, что-нибудь и перепадет.

А вот и пенсионерам перепало. Ну, не всем, но некоторым. 7 млрд рублей, будут направлены на доплаты к пенсии в 13 регионах страны, передает РИА Новости со ссылкой на сайт кабинета министров. Сообщается, что получателями доплат, объем которых составит от 2,3 до 8,4 тысячи рублей, станут 424 тысячи человек. Везет же людям!