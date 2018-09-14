Глава ВТБ выступил против доллара, Россия будет строить новые ледоколы и другие новости пятницы

Глава ВТБ Андрей Костин предлагает перейти на расчеты с иностранными государствами в национальных валютах, перерегистрировать российские холдинги в РФ, а также максимально перевести на отечественную площадку размещение еврооблигаций. «Первое – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль», – сказал Костин. В качестве второго пункта он назвал перевод юридических адресов российских холдингов в отечественную юрисдикцию, пишут «Известия».

SpaceX выбрала своего первого туриста, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле компании. «SpaceX зачислила первого в мире частного пассажира для полета вокруг Луны на борту транспортного средства BFR (Big Falcon Heavy). Это будет важный шаг в направлении того, чтобы открыть допуск людям, мечтающим о путешествиях в космос», – сообщает ТАСС.

Три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер» будут построены в России. Строить новые атомные ледоколы поручено судостроительному комплексу «Звезда» в кооперации с другими российскими компаниями, в том числе с петербургским Балтийским заводом. Новые атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире. Основной задачей новых атомоходов должно стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Проведение крупнотоннажных судов будет обеспечено за счет большой ширины этих ледоколов, пишет «РИА Новости».

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что введение новых санкций в отношении России является путем в никуда. Жертвами новых рестрикций против РФ станут американские компании. По словам Антонова, сегодня в России работают «порядка 3 тыс. фирм с американским капиталом, на них занято около 180 тыс. человек, а их совокупные активы составляют примерно 75 млрд долларов», сообщает «Интерфакс».

Основатель Amazon Джефф Безос объявил о создании фонда Bezos Day One Fund, в который он вложит 2 млрд долларов, пишет РБК. Работа фонда сосредоточится на двух направлениях: финансирование некоммерческих организаций, которые помогают бездомным, и создание подготовительных дошкольных учреждений для детей из семей с низким доходом. По состоянию на 13 сентября Безос является самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 164 млрд долларов.