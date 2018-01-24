Глава ВТБ в Давосе, все про здоровый образ жизни, СУ-57 с новым оружием, ипотека для молодых семей 602 0 Итоги дня

Андрей Костин, этот тот, кто глава ВТБ, заявил на экономическом Форуме в Давосе, что США и их партнеры в Европе, оказывают давление на Москву, с целью смены власти в России. Разумно все говорит. Если власть изменится, то где тогда будет Костин?

Новейшие российские истребители СУ 57, начали тренировочные полеты с принципиально новыми средствами поражения. Дрожи, буржуй!

Первоначальный взнос на ипотеку для молодых семей предлагается отменить. Спешите рожать, а то поздно будет!

Специальный корпус наблюдателей, в который входит около 6 тыс. студентов, будет работать до 18 марта 2018 года на выборах президента России.

Как вести здоровый образ жизни? Нам рассказали. И того нельзя, и сего нельзя. Но про водку ничего не говорили. Значит, пить можно! И это радует.

Фильм «Смерть Сталина» запретили в российском кинопрокате. Говорят, что не уместен он в 75-й юбилей Сталинградской биты. Мы попробовали разобраться, что к чему.

Инновации на службе экологии. Пока только в Орловской области. Но, лиха беда начало!