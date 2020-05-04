Германия политически поддержит «Северный поток-2». Но достроят ли его? 179 0 Экономика

Правительство Германии позитивно оценивает газопровод «Северный поток-2» и намерено поддержать компании, которые занимаются его прокладкой на политическом уровне. Об этом в ответ на депутатский запрос сообщили в правительстве ФРГ, пишет Bloomberg. Запрос поступил после того, как Федеральное сетевое агентство Германии отказало дочке «Газпрома», компании Nord Stream 2 AG, в выведении из-под антимонопольного законодательства «Северного потока-2».