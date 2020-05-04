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Германия политически поддержит «Северный поток-2». Но достроят ли его?

4 Мая 2020 179 0 Экономика
Германия политически поддержит «Северный поток-2». Но достроят ли его?

Правительство Германии позитивно оценивает газопровод «Северный поток-2» и намерено поддержать компании, которые занимаются его прокладкой на политическом уровне. Об этом в ответ на депутатский запрос сообщили в правительстве ФРГ, пишет Bloomberg. Запрос поступил после того, как Федеральное сетевое агентство Германии отказало дочке «Газпрома», компании Nord Stream 2 AG, в выведении из-под антимонопольного законодательства «Северного потока-2».

Одобряем, но не помогаем

  • Федеральное правительство Германии честно признается: «Неизвестно, как проект будет реализован с технической точки зрения». Однако оно надеются, что газопровод по дну Балтийского моря, который осталось протянуть всего на 160 км, рано или поздно будет завершен. В этой связи немецкое правительство пообещало «и дальше поддерживать политически задействованные в проекте фирмы». Очевидно, под этим подразумеваются дочерние структуры «Газпрома» и европейские энергетические компании.
  • В Германии «по-прежнему позитивно оценивают» газопровод и рассматривают его как экономический, а не политический проект (на последнем настаивают Украина, Польша и США). Вместе с тем остановка строительства не беспокоит немецкие власти, поскольку это не угрожает энергобезопасности ФРГ. Чиновники отмечают развитую и диверсифицированную инфраструктуру Германии, которая позволяет обеспечивать снабжение страны энергоресурсами и без «Северного потока-2».
  • Реакция немецких властей последовала после решение Федерального сетевого агентства Германии, которое выступает энергетическим регулятором в стране. В Агентстве посчитали, что антимонопольное законодательство Евросоюза, распространяющееся с мая 2020 года на газопроводы в нейтральных водах, должно действовать в отношении «Северного потока-2». В частности законодательство ограничивает использование трубы одним поставщиком половиной ее мощности и допуска к ней третьих поставщиков. Другими словами, «Газпром» сможет поставлять по второму «потоку» только 27,5 млрд кубометров газа в год, что делает его экономически нецелесообразным.
  • Дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока-2», подала просьбу вывести газопровод из-под действия антимонопольного законодательства. Представители компании ссылались на то, что директива была принята в апреле 2019 года и не должна применяться по отношению к проектам, которые были реализованы или начаты до этого срока. Но в энергетическом агентстве с этим аргументом не согласились, поскольку труба не была проложена до мая 2020 года.
  • Проблемы у газопровода начались в декабре 2019 года, когда США ввели санкции против проекта и потребовали от компаний, которые занимались прокладкой, прекратить строительство. В итоге швейцарская компания Allseas приостановила работы в Дании и вывела свои суда из Балтийского моря.
  • При этом единственное российское судно, способное достроить «поток», трубоукладчик «Академик Черский» с динамической системой позиционирования прибыл 1 мая из Владивостока к месту укладки, следует из данных порталов Myshiptracking и Vesselfinder. Из порта Находки судно шло в Балтийск с февраля месяца и несколько раз меняло курс.
  • «Газпром» потратил на проект 10 млрд долларов – треть от всех инвестиций в газопроводы, включая «Силу Сибири» и «Турецкий поток». И даже если его достроят, не сможет заполнить трубу на всю мощность, составляющую 55 млрд кубометров газа в год. Помимо антимонопольных ограничений в Европе российская монополия столкнулась с сокращением спроса на газ на главном для себя рынке. В 2020 году экспорт составит 160 млрд кубометров при добыче в 500 млрд.

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Редакция "Капитала Страны"

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