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Генпрокуратура разгребает мусор. Чайка назвал проблемы и перспективы «мусорной реформы» в России

5 Июня 2019 162 0 Общество
Генпрокуратура разгребает мусор. Чайка назвал проблемы и перспективы «мусорной реформы» в России

В России более полугода назад стартовала мусорная реформа, в рамках которой происходит формирование операторов, специализирующихся на сборе и утилизации мусора. Но до сих пор в некоторых центральных и западных регионах операторы не справляются со своими обязанностями. Также была введена плата за вывоз отходов, которая, как выяснилось, во многих случаях собиралась с нарушениями. К решению мусорного вопроса в России подключилась Генпрокуратура.

Стихийное бедствие

Генеральный прокурор России собрал в Ростове-на-Дону  совещание, на котором обсуждалось состояние законности, а также практика прокурорского надзора при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Центральном, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

По информации Юрия Чайки, в каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуроры «фактически» «пресекали нарушения прав жителей России при начислении и взимании платы», которая взымалась за вывоз мусора. «В половине субъектов региональные операторы не справляются с принятыми обязательствами по своевременному сбору и утилизации отходов», — подчеркнул генпрокурор.

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман представил следующую статистику по мусору: в федеральных округах за 2018 год скопилось 766 млн т отходов. Из них утилизировано было только 190 млн т, обработано — 12 млн т, а обезврежено — 8 млн т.

Буксман подчеркивает: ситуацию с переработкой мусора в Центральной России можно сравнить «со стихийным бедствием», а сложившаяся обстановка снижает «общий уровень экологической безопасности» России.

Система раздельного сбора

На совещании Александр Буксман заявил, что около половины россиян готовы к сортировке мусора. По его словам, стимулировать развитие этой тенденции могло бы создание системы, при которой с граждан не взималась бы плата за вывоз материалов, подлежащих переработке.

Буксман, ссылаясь на данные ВЦИОМ, заявил, что четверть жителей России уже сортирует мусор, и еще 47% готовы к этому. «В такой ситуации необходимо только создать условия для раздельного сбора, вывоза и последующей переработки отходов», - отметил он.

Заместитель генпрокурора считает, что на начальной создания системы раздельного сбора отходов нужно материально  стимулировать граждан - освободить россиян от платы за вывоз материалов, подлежащих переработке с дальнейшим извлечением прибыли. Буксман уточнил, что речь идет о металлах, бумаге, древесине и других полезных компонентах.

Горы невывезенного мусора

Напомним, что отдельное управление, которое специализируется на надзоре за исполнением законов об охране природы и об обращении с отходами, появилось на  базе Генпрокуратуру в первых числах апреля этого  года. Собственно мусорная реформа в нашей стране стартовала с января 2019-го. Формирование операторов по сбору и утилизации мусора и введение платы за вывоз отходов стали главным задачами для регионов. Однако, как сообщало в марте Минприроды, полностью либо частично провести реформу смогли только 62 из 85 субъектов федерации.

На аналогичном совещании, которое прошло в марте, Юрий Чайка заявлял, что несмотря на назревшую необходимость реформ и долгий подготовительный период, в некоторых регионах не получилось полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами. Тогда назывались конкретные регионы: Архангельская, Курская, Омская, Рязанская и Тверская области. По этой причине, как подчеркнул тогда генеральный прокурор, местным жителям пришлось «наблюдать горы невывезенного мусора». При этом стоимость его утилизации для населения росла.

Сенатор Алексей Майоров, выступая в Совете Федерации сообщил, что регионы России в ходе «мусорной  реформы» столкнулись с повышением платы за услуги обращения с ТКО, особенно в сельской местности. Он предложил пересмотреть норматив накопления отходов для сельской местности и ввести дифференцированную плату.




 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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