Где в России жить хорошо. Составлен рейтинг городов с высоким уровнем жизни

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации назвал города России с самым высоким качеством жизни. В пятерке лучших оказались Тюмень, Грозный, Москва, Казань и Сочи. Города оценивались по нескольким критериям, в том числе качество медицинского обслуживания и сферы ЖКХ.

Критерии оценки

Об исследовании качества городов в разговоре с «Российской газетой» рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, в его основу легли результаты социологических исследований, которые проводились в 2018 года в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек. Также, отметил Зубец, использовались данные Росстата.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры как: качество медицинского обслуживания, состояние городского дорожного хозяйства, а также уровень развития культуры и образования. Оценивалась работа ЖКХ и объем жилищного строительства. Без внимания не осталась работа городских властей, а также оценка, которую дает население относительно удобства города для жизни. Кроме этого, учитывались миграционные настроения и уровень дохода.

Лидеры рейтинга

Российская столица – лидер по медицине, жилищно-коммунальному хозяйству и уровню доходов населения, уточняет Зубец. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге. Эксперт поясняет, что Тюмень не занимает лидирующее место ни по одной из обозначенных позиций, тем не менее, этот город фигурирует во всех рейтингах, составленных Финуниверситетом, в десятке лучших. Благодаря этому Тюмень занимает первое место в итоговом индексе.

Говоря о Грозном, Зубец отметил, что жители этого города в буквальном смысле слова являются его фанатами, и высоко оценивают уровень жизни в нем. Грозный занимает первое место в нашей стране по следующим показателям: качество дорог, работа сферы ЖКХ, а также объем строительства и удобство города для жизни.

Грозный также находится в числе лидеров по оценке работы городских властей. Однако без проблем здесь не обходится: в таких областях как медицина, образование и культура наблюдается достаточно средний уровень дохода, отмечает эксперт. «Но лидерство по перечисленным выше показателям выводит его на второе место по качеству жизни», – отмечает Зубец.

Казань, Сочи и Екатеринбург

А вот Казань является лидером практически по всем позициям. Однако здесь есть ряд проблем, например, с доступностью образования и культуры. Кроме этого городу даются не самые высокие оценки по удобству для жизни. Также у местных жителей не самые высокие доходы в России. Однако по сумме показателей Казань замыкает тройку лидеров в итоговом рейтинге.

Что касается Сочи, то здесь неплохая медицина, также хорошая оценка дается работе жилищно-коммунального хозяйства и уровню строительства. Высокую оценку город получил в плане удобства для жизни. Также, как отмечается, горожане имеют неплохой уровень доходов. Вместе с этим, как отмечает Зубец, здесь остаются проблемы с доступностью образования и культуры.

Что касается Екатеринбурга, то он входит в десятку лидеров по многим показателям. В частности, достаточно высокому уровню медицины, хорошей оценке дорог, а также доступности образования и культуры. Проблемы наблюдаются в ЖКХ и достаточности строительства, а также оценке удобства города для жизни.

Большое удивление вызвала Калуга. «Первое место по оценке качества городских властей, очень высокая оценка удобства города для жизни, неплохой доход. Есть проблемы с медициной, образованием и культурой, с дорогами. Но в целом двенадцатое место из 78 рассмотренных городов для Калуги просто прекрасно», – заключил Зубец.