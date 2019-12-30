Где пофестивалим? Названы регионы России с самыми популярными новогодними программами - 2020

Ростуризм назвал самые популярные зимние фестивали, а туристический портал ТурСтат - российские города и регионы, наиболее привлекательные для путешествий в новогодние праздничные выходные, которые продлятся в России c 1 по 8 января 2020 года. Где именно этот Новый год будет самым насыщенным и ярким?

Новогодние лидеры

Специалисты Федерального агентства по туризму РФ отметили обширные и уникальные программы новогодних праздников в обеих столицах.

В тройку «новогодних лидеров» вошли Москва, Санкт-Петербург и Карелия.

В Москве до 12 января будет продолжаться традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество", который привлекает множество туристов, а у москвичей заслужил звание любимого городского праздника. Кроме того, со 2 по 8 января для жителей и гостей столицы будут работать бесплатно восемь десятков московских музеев.

В этом году на ВДНХ создали самый большой в Европе каток площадью более 20 тыс. кв. м. с искусственным ледовым покрытием и подсветкой.

Здесь проводятся мастер-классы по фигурному катанию, работают аниматоры, выступают духовые оркестры и воздушные гимнасты. А во всех московских парках открыты школы для начинающих конькобежцев, секции по фигурному катанию, керлингу, любительскому биатлону, джиббингу, катанию на сноуборде.

В Санкт-Петербурге самым привлекательным стал международный праздничный забег Дедов Морозов.

Любители спорта в соответствующих новогодних костюмах при поддержке многочисленных болельщиков преодолевают два с половиной километра марафона по центру Санкт-Петербурга. А главный Дед Мороз всех встречает у елки на Дворцовой площади, где для детей и взрослых проводятся многочисленные конкурсы, викторины и концерты.

В рейтинге Ростуризма отмечается растущая популярность Карелии, которая предлагает свои жителям и гостям катания на собачьих упряжках и оленях, а также посещение резиденции местного Деда Мороза - Подворья Талви Укко. Здесь находится самый большой в России питомник ездовых собак, где постоянно живут, а на праздниках катают гостей аляскинские и сибирские хаски, маламуты и самоеды.

Новогодние столицы

Это место стало более популярным после того как карельский город Сортавала встретил 2016 год в с статусе «Новогодней столицы России».

Первая новогодняя столица – Казань – в канун 2020-го радует своих жителей и гостей праздничным световым шоу на стенах Спасской башни Казанского кремля.

А новогодняя столица-2020 Рязань, о которой уже писал «Капитал страны», уже провела фестиваль музыки и спорта "Катай, Рязань!", а также международные соревнования по джиббингу, в ходе которых три десятка сноуборд-атлетов исполняли трюки под сеты диджеев.

В начале января здесь пройдут гастрономические фестивали "Глинфест" и "ПирожОК», всероссийский фестиваль огня и света, Новогодние Олимпийские игры, межрегиональный чемпионат по хоккею в валенках, фестиваль "Морозоборье".

В конце новогодних каникул в Рязани состоится международный фестиваль джаза и зимний исторический бал "Рождественская сказка".

Полюса тепла и холода

Любители истории и русской старины и в этот Новый год выбрали для себя туры по Золотому кольцу России.

Накануне Рождества они смогут побывать в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде, в Ипатьевском монастыре в Костроме, сфотографироваться у Золотых ворот во Владимире или на фоне панорамы слияния Волги с Которослью в Ярославле, выпить медовухи на набережной Плеса, покататься на санях в Суздале.

Те, кто стремится в новогодние каникулы наблюдать уникальное явление природы – северное сияние – поедут в Мурманск, Кандалакшу и на Ямал.

Как отмечают в Ростуризме, самый теплый в России Новый год можно встретить в Крыму - на этих праздничных выходных ожидается хорошая погода с температурой воздуха 10-15 градусов выше нуля.

Новогодний бокал игристого можно осушить прямо в Массандре и в ходе дегустаций на других крымских винзаводах.

Можно посетить музеи Ялты, императорскую резиденцию Ливадийский дворец, а также музеи Севастополя и Морской аквариум.

Благо, добираться до Крыма теперь стало еще проще – не только на автомобиле и самолете, но и на поезде по мосту через Керченский пролив.

Народное мнение

Аналитики ТурСтар провели в интернете масштабный соцопрос, чтобы выяснить, где россияне встречают Новый 2020 год и отдыхают на каникулах.

Пятая часть опрошенных назвала Москву лучшим местом для новогодних путешествий и отдыха. За Подмосковье проголосовало 15%, за Санкт-Петербург – 14%, за Сочи - 10%.

Кстати, региональные власти заявили, что Сочи примет на новогодние праздники около 350 тысяч гостей, а местные отели загружены на сто процентов. За координацией работы курортов и служб, которые отвечают за инфраструктуру, будет следить оперативный штаб, созданный администрацией Краснодарского края. На горнолыжных курортах Сочи с 20 декабря заработал единый ски-пасс для любителей активного отдыха.

Значительная часть опрошенных ТурСтар россиян на Новый год стремится на Урал и в Сибирь. За Екатеринбург и уральские курорты проголосовало п 9% опрошенных, за Байкал - еще 4%.

Они к нам

Все больше иностранных туристов приезжает встречать Новый год в Россию

По данным комитета по туризму Москвы , чаще всего в российские отели в период Нового года заселяются гости из Китая, Германии, Франции и Италии.

А среди российских регионов лидерами по числу бронирований отелей иностранными туристами стали Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тульская области и Краснодарский край.

По их данным в новогодние праздники загрузка номеров в отелях в этих регионах составляет около 95%. А отели в центре Москвы на сто процентов заполняются российскими и иностранными туристами.

Депутаты Госдумы РФ даже выступили с инициативой о том, чтобы ввести особую визу для иностранных граждан для въезда на территорию России в новогодние праздники.

Это может экспресс-виза на семь дней или специальный документ Happy New Year in Russia.

Парламентарии считают, что такое нововведение поможет увеличить туристический поток в Россию, поскольку для иностранце российские новогодние традиции — экзотика, которая с каждым годом становится все интереснее.

Ранее звучали предложения о том, чтобы увеличить срок пребывания иностранных туристов в России по электронным визам предложили увеличить с 8 до 16 дней, чтобы гости могли вдоволь путешествовать по нашей большой стране.

По прогнозам Ростуризма, введение электронных виз позволит увеличить въездной туризм примерно на треть.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram