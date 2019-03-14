Где лучше всего жить, за кого лучше выйти замуж и другие новости четверга

В каком городе лучше всего жить? В столице Австрии – Вене. Вена в десятый раз подряд заняла первое место в рейтинге самых привлекательных для проживания городов мира. Второе место занимает Цюрих. Далее следуют Ванкувер, Мюнхен и Окленд. А вот признанные столицы мира сильно отстают. Париж на 39 месте, Лондон – на 41-м, Нью-Йорк – на 44-м, Москва только на 167 месте, передает «Интерфакс».

За кого бы выйти замуж? «Forbes» опубликовал рейтинг самых завидных женихов России, которые либо никогда не были женаты, либо развелись. Как и полагается буржуазному изданию, Forbes оценивал привлекательность потенциального жениха по состоянию его кошелька. И вот что получилось. На первом месте – Михаил Фридман и его 15,1 млрд долларов. У него хоть и четверо детей от первого брака, но на всех хватит. На втором месте Роман Абрамович – 12,4 млрд долларов. У него, правда, семеро детей. На третьей позиции – Михаил Прохоров. Состояние у него поменьше – 9,8 млрд долларов. Зато женат никогда не был, официальных детей не имеет.

24% россиян, живущих в городах с населением от 100 тыс. человек, отказываются от отдыха и путешествий. Это наиболее популярная модель экономии. Далее в графе семейной экономии следует ремонт – 21%, посещение ресторанов и кафе – 18%, сообщает РБК.

Средства, которые правительство собирается вложить в развитие Северного Морского Пути (СМП) согласно майскому указу президента Путина, окупятся, заявило Минприроды. К 2024 году, как утверждает ведомство, объем перевозок по СМП достигнет 82 млн тонн, что на два млн тонн превышает планируемый в указе Путина показатель. Еще в 1763 году Ломоносов сказал: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном».

Новый рекорд Минфина. Вчера на еженедельных аукционах ведомство разместило рекордный объем облигаций федерального займа. Сумма зашкаливает – 91,434 млрд руб. Это привело к укреплению рубля.

Самолет SSJ-100 компании «Аэрофлот», следующий по рейсу «Москва – Салоники», вернулся в «Шереметьево» из-за треснувшего лобового стекла, пишет «Интерфакс».