«Газпром» напал на «Яндекс». Заблокирует ли Роскомнадзор популярный в России поисковик?

В прошлую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер», входящих в состав «Газпром-медиа», к «Яндексу». Суд постановил принять меры против нелегального распространения контента через поисковую выдачу. Судебное разбирательство дало повод задумать о том, что сервису может грозить полная блокировка. Вместе с этим в «Яндексе» отмечают, что эти меры не помогут решить проблему пиратского контента.

Суть вопроса

Поводом для судебного разбирательства «Газпром-медиа» с «Яндексом» стало нелегальное размещении сериалов «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационного сериала «Осторожно земляне», уточняет РИА Новости.

В понедельник Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление, в котором говорилось, что доступ к пиратскому контенту необходимо закрыть. В компании это решение не поддержали. Само требование должно было быть выполнено в четверг. Со своей стороны в ведомстве заявили, что в случае невыполнения «Яндекс.Видео» будет заблокировано.

Позднее «Яндекс» исполнил требования, которые вынес Московский городской суд, удалив ссылки на контент компании «Газпром-медиа». При этом, как отмечалось, пользователи сервиса не могли получить доступ и к легальному контенту. Вся проблема в том, что поисковик не видит разницы между легальным и пиратским контентом, пояснили в «Яндексе».

Что показала проверка

Роскомнадзор провел проверку, которая показала, что оснований для блокировки сервиса «Яндекс.Видео» нет. В сообщении ведомства сказано следующее: «Проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящий момент отсутствуют».

Уведомление о том, что «Яндекс» выполнил требования суда, поступили в РКН вечером 30 августа. В нем говорилось, что требования о принятии обеспечительных мер по защите авторских прав были исполнены.

Вместе с этим в «Яндексе» заявили, что планируют обжаловать решение суда, и продолжать работу над решением проблемы пиратства с игроками рынка.

Угроза блокировки

Однако не исключено, что блокировка «Яндекс.Видео» могла стать причиной недоступности всего поисковика, заявили в компании. По причине того, что практически все провайдеры проводят блокировку трафика только по доменному имени, а для «Яндекс.Видео» – это yandex.ru. Именно по этой причине было решено частично убрать ссылки, чтобы исполнить обеспечительные меры, которые ввел Мосгорсуд. Вместе с этим, как было сказано выше, в «Яндексе» заявили, что требования необоснованны, и меры будут оспариваться в суде.

Тем не менее, со своей стороны в «Газпром-Медиа» заявили, что после того как их ссылки были удалены, компания не собирается отказываться от идеи подать в суд. В компании подчеркнули, что иск о защите прав на контент «будет подан в сроки», которые предусматриваются законодательством. «В случае если мы его не подадим, предварительные обеспечительные меры будут отменены и пиратский контент может опять появиться на «Яндекс.Видео», – говорится в сообщении.

«Газпром» теряет трафик

В «Яндексе» также обращают внимание на тот факт, что в ссылках, которые были удалены, могут оказаться и ссылки на ресурсы, на которых контент размещен самим правообладателем. В интернет-компании подчеркивают, что предъявляемые требования неисполнимы.

«Яндекс» не размещает контент в Cети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, «Яндекс» не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, «Яндекс» не может отделить спорный контент от легального. В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на «Яндексе», а ресурсы «Газпром-медиа», вполне возможно, лишились части трафика», – отмечают в компании.

Кроме этого, как убеждены в интернет-компании, требования, которые были предъявлены, не решают проблему пиратства: «Нелегальный контент по-прежнему можно легко найти с помощью других поисковиков, в социальных сетях и на медиахостингах. Пиратские сайты, на которых размещен нелегальный контент, остаются доступными».