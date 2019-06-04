Газовые войны. Кто выигрывает в схватке России и США за европейский рынок СПГ?

Президент США Дональд Трамп вчера заявил о том, что отправлена первая партия сжиженного природного газа (СПГ) с новой производственной линии завода Cameron LNG в Луизианне.А пару дней назад японская пресса сообщила, что французская Total планирует купить у японской Toshiba права на сжижение газа на заводе Freeport LNG в США. Ряд экспертов считает эти события новым эпизодом «газовых войн» на мировом рынке, где главными конкурентами остаются Россия и США.

Газ американской свободы

"Как я и обещал две недели назад, первая партия СПГ только что вышла с экспортной линии Cameron LNG в Луизиане. В США созданы не только тысячи рабочих мест, мы также поставляем за рубеж свободу и возможности", - цитирует ТАСС высказывание Трампа в твиттере.

Ранее СМИ сообщали, что американский президент на церемонии начала производства на Cameron LNG, заявил, что рост экспорта газа стимулирует появление новых рабочих мест и закрепляет роль США в качестве поставщика энергии для международных рынков.

Америка рассчитывает вынудить Европу сократить импорт российского газа од предлогом "диверсификации" поставок и обеспечения энергетической независимости. Сразу два чиновника из Министерства энергетики США на конференции по чистой энергии в Ванкувере рассказали о росте экспортных поставок сжиженного природного газа из терминала Freeport в Техасе, назвали американский СПГ "молекулами американской свободы" и заявили, что благодаря американскому газу во всем мире будет "более чистый воздух".

США активно продвигают свой СПГ на европейский рынок как альтернативу российским поставкам, в том числе в рамках проекта "Северный поток — 2". С июля 2018 года поставки американского СПГ в Евросоюз увеличились на 272 процента — до 10,4 миллиарда кубометров. В январе-феврале этого года европейское направление стало для США основным, сейчас Штаты занимают среди поставщиков третье место с долей 12,6 процента.

Преимущества России

По данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), в прошлом году Россия обошла США по экспорту сжиженного природного газа в Европе и Азии. Но ни одна из этих двух стран не вошла в тройку лидеров мирового рынка СПГ. В Европе лидирует Катар, поставивший в минувшем году 16,42 миллиона тонн, в Азии -- Австралия (66,54 миллиона тонн).

Как сообщали в апреле РИА Новости, годовые поставки СПГ России в Европу и Азию составили соответственно 4,43 и 12,86 млн тонн, а поставки США - 2,7 и 10,73 млн тонн. Участники газового рынка считают эти достижения «прорывными», поскольку пик достигнут в кратчайшие сроки.В феврале этого года Россия вновь опередила США, отправив на регазификационные терминалы в Европе 1,41 миллиона тонн СПГ.

Главным конкурентным преимуществом стала цена.По словам финансового директора "Новатэка" Марка Джетвея, российский сжиженный газ обошелся странам ЕС по 3,15 доллара за mmBtu при том, что американский стоил 7-8 долларов. По расчетам аналитической компании Rystad Energy, точка безубыточности для американцев — пять долларов за mmBtu, то есть в полтора раза выше сложившейся в Европе цены российского СПГ.

Умеренные цены на российский СПГ сложились из-за рекордных темпов создания мощностей на Ямале. Вторая линия завода "Ямал СПГ" была запущена с опережением графика на полгода, третья — на год. В результате произошло не только локальное перепроизводство, но и возник дефицит танкеров . "Новатэку" пришлось перенаправлять в Европу газ, предназначавшийся для азиатских рынков, чтобы танкеры могли быстрее возвращаться на Ямал за новыми партиями СПГ.

Ужесточение конкуренции

Эксперты уверены, что в ближайшее время конкуренция между российским и американским СПГ на европейском рынке усилится.

Дело в том, что по мере поступления новых танкеров "Новатэк" вынужден будет уменьшать поставки в Европу и увеличивать поставки в Азию, прежде всего в Китай, который лишился американского СПГ. В апреле глава Cheniere Energy Эрик Бенсауд рассказал Financial Times, что из-за торговой войны Вашингтона с Пекином его компания-экспортер СПГ заморозила поставки по долгосрочным контрактам в КНР, а покупатели в Китае получили от своего правительства четкие инструкции воздержаться от американской продукции.

Представитель Rystad Energy Карлос Торрес-Диаза считает, что в этом году китайский импорт СПГ вырастет почти на четверть, однако практически весь этот растущий рынок покроют поставки из Австралии, Катара и России. И это при том, что основные потребители американского СПГ - Япония и Южная Корея - сократят закупки.

Планы производства

По данным Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC), в США сейчас строится пять линий по сжижению газа (Hackberry, Freeport, Corpus Christi, Sabine Pass и Elba Island) общей мощностью 57 миллионов тонн СПГ в год. Кроме того, одобрены проекты еще пяти линий на 60,3 миллиона тонн в год, а FERC рассматривает проекты сжижающих мощностей еще на 156 миллионов тонн в год. Но некоторые эксперты считают, что если эти планы будут реализованы, то разведанных запасов газа в США хватит всего на два десятилетия работы заводов.

В России – совсем другая картина. Разведанных только на Ямале запасов газа хватит не на одно и не на два десятилетия, а по проектам создания перерабатывающих мощностей приняты не только комплексные инфраструктурные, но и инвестиционные решения.

Проект «Ямал СПГ» успешно завершен, а новый проект "Новатэка" - завод "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове мощностью 19,8 миллиона тонн – планируется запустить в 2022-м. Готовность присоединиться к проекту выразили японские Mitsubishi и Mitsui, а также китайская CNPC и саудовская Saudi Aramco. А французская Total в начале марта подписала договор о десятипроцентной доле в Арктик СПГ-2».

И вашим и нашим

И вот теперь появилась информация о том, что Total перекупает у Тoshiba права на сжижение газа на заводе в США. Эксперты высказывают разные мнения о причинах такого расширения географии бизнеса.

Одни предполагают, Тotal будет направлять американский СПГ на европейский рынок, а российский СПГ - по обменным схемам отправлять в Китай, в котором спрос на этот энергоноситель ежегодно растет на 40 процентов.

Другие считают этот шаг своего рода страховкой от новых санкций со стороны США. Американцы могут решиться именно этим путем убрать с мирового рынка СПГ такого мощного конкурента как Россия. Но если Тotal и другие компании будут инвестировать и в российские, и а американские заводы СПГ, то ввод ограничений против иностранных партнеров потеряет смысл.

Тем временем российский партнер Тotal - «Новатек» - привлекает к новых иностранных участников газовых проектов и создает новые перевалочные пункты. Первый зампред правления "Новатэка" Лев Феодосьев отметил, что продажа СПГ на перевалочных терминалах обеспечит гибкость поставок по всему миру и позволит максимально реализовывать потенциал по созданию СПГ-хабов в Азиатско-Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах.

Производством сжиженного газа в России занимается далеко не одна компания. Например, "Газпром" и "Русгаздобыча" приступили к строительству "Балтийского СПГ" в районе города Усть-Луги Ленинградской области. Предприятие запустят не позднее 2023 года, продукция пойдет прежде всего в государства Атлантического региона, Ближнего Востока и Южной Азии. Проектная мощность — 13 миллионов тонн.

В итоге реализации этих проектов Россия укрепит свои позиции на основных рынках сжиженного газа.