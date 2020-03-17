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Гарантируют выплату зарплаты. Как власти собираются бороться с последствиями коронавируса

17 Марта 2020 214 0 Экономика
Гарантируют выплату зарплаты. Как власти собираются бороться с последствиями коронавируса

Правительство совместно с Центробанком составило план борьбы с экономическими последствиями коронавируса и снижения нефтяных цен. Выбирая меры поддержки, власти исходили из того, что они не могут в данный момент определить всю глубину влияния на экономику России текущих событий, поскольку цифры о состоянии дел придут с задержкой. Тем не менее власти готовы поддержать общую финансовую стабильность, малый и средний бизнес, торговлю, туристическую отрасль и регионы. Гражданам обещаны сохранение занятости и бесперебойная выплата зарплаты.

Тратить деньги

  • Правительство России не пойдет на сокращение расходов на фоне пандемии коронавируса. Власти не откажутся от социальных обязательств, выполнения обещаний президента Владимира Путина, которые он дал 15 января во время обращения к Федеральному собранию, а также от реализации национальных проектов (хотя некоторые во власти советуют отказаться от них, как от потерявших актуальность в кризис).
  • Тем не менее правительство проведет оптимизацию по ряду статей и выделит в специальный фонд 300 млрд руб. Эти средства пойдут как на поддержку компаний, так и граждан, которые пострадают от коронавируса. Вполне вероятно, что этой суммой власти не обойдутся и спасение экономики потребует гораздо больших вливаяний. Но, как было сказано выше, правительство пока не может оценить размер нанесенного ущерба.

Приоритетные направления

  • Для обеспечения финансовой стабильности Центробанк снабдит рынки рублевой и валютной ликвидностью. Также он будет применять регуляторные меры, чтобы помочь финансовым организациям, то есть банкам, адаптироваться к «динамично меняющимся рыночным условиям». Спасение банков – важнейший пункт плана правительства. Хотя до этого Центробанк утверждал, что откровенно слабых игроков на банковском рынке в России не осталось.
  • После банковского сектора на поддержку может рассчитывать авиационная и туристическая отрасль. По разным оценкам российские авиакомпании могут потерять от 240 до 360 млрд руб., что равняется всей годовой выручке от полетов за рубеж «Аэрофлота». На это правительство ответит отсрочкой по налогам и разрешением для банков работать с заемщиками из авиационной и туристической отрасли без ухудшения оценок собственного финансового положения. Также компании могут ожидать госгарантии по реструктуризации и пролонгации кредитов компаний.
  • Туристическим же организациям разрешается не выплачивать взносы в резервный фонд ассоциации «Турпомощь». Это логично, поскольку выездной турпоток из России с начала года сократился на 60%.
  • Малый и средний бизнес власти поддержат через программу льготного кредитования и гарантийной поддержки. Однако никакой конкретной информации по этой программе пока не приводится, так же как не называются основания для получения по ней заемных средств. Для предпринимателей власти могут ввести отсрочку на три месяца по аренде государственного и муниципального имущества. Известно, что многие ритейлеры уже договариваются с торговыми центрами о снижении или обнулении аренды из-за резко упавшего спроса. Некоторые магазины, например Zara из фешн-ритейла, могут закрыться на неопределенное время. ЦБ, в свою очередь, готов рефинансировать кредиты МСП и расширить на предпринимателей и предприятия неухудшение оценки их финансового положения.
  • В правительстве считают, что от коронавируса пострадала и торговля. Для предприятий торговли будут выдаваться краткосрочные льготные кредиты, будут обнулены импортные пошлины и задействован «зеленый коридор» по отдельным видам социально значимых товаров.
  • ЦБ обещает простимулировать через смягчение требований к банкам кредитования фармацевтической отрасли и медицинского оборудования. Также предложено разрешить продажу лекарств онлайн, против чего выступают аптечные сети, у которых это отнимает доход.
  • Правительство также готово утвердить обновленный список системно значимых компаний.

Стабильность зарплат

  • Регионы могут рассчитывать на «соответствующие выплаты» по больничным для людей на карантине, а также на финансовую поддержку «по мере необходимости».
  • По поводу поддержки граждан в правительстве считают следующее: «ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат». Все социальные выплаты, обещанные Путиным, в частности за рождение детей, начнутся в июле.
  • Власти пообещали менять и расширять пакет мер по поддержке экономики и граждан при необходимости. Однако эксперты замечают, что текущий антикризисный план пока существенно уступает по стоимости тому, что был задействован в 2008 году, когда власти влили в экономики до 3 трлн руб.

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Редакция "Капитала Страны"

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