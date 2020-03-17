Гарантируют выплату зарплаты. Как власти собираются бороться с последствиями коронавируса 214 0 Экономика

Правительство совместно с Центробанком составило план борьбы с экономическими последствиями коронавируса и снижения нефтяных цен. Выбирая меры поддержки, власти исходили из того, что они не могут в данный момент определить всю глубину влияния на экономику России текущих событий, поскольку цифры о состоянии дел придут с задержкой. Тем не менее власти готовы поддержать общую финансовую стабильность, малый и средний бизнес, торговлю, туристическую отрасль и регионы. Гражданам обещаны сохранение занятости и бесперебойная выплата зарплаты.