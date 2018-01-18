«Гайдаровский» Форум, трагедия в Казахстане, Telegram Павла Дурова, российские «ЧВК» – они есть! 557 0 Итоги дня

«Гайдаровский» Форум. Новая повестка дня. О чем говорил Медведев. Что нового мы услышали от участников Форума - ведущих российских и мировых экономистов. И вообще, чего нам ждать в ближайшие годы.

Антон Силуанов, это который наш министр финансов, рассказал на «Гайдаровском» Форуме, что у нас будет с налогами в следующем году. Читайте здесь.

52 пассажира сгорели в автобусе. Случилось это в Казахстане. Все пострадавшие из Узбекистана – в Россию ехали. В чем причина трагедии, пока не понятно.

Совет Федерации против WADA. Что здесь правда, а что вымысел? Читайте в нашем материале.

Мессенджер Telegram Павла Дурова в ходе предварительного ICO планирует привлечь 850 млн. долларов для создания новой блокчейн-платформы и собственной криптовалюты Gram. Тут что интересно. Этот же Дуров, он был наш, российский. Но свалил почему-то на Запад. Значит, «неладно что-то в датском королевстве»?

Есть такая аббревиатура «ЧВК». Означает она – Частные Военные Компании. Они набирают наемников и за деньги отправляют их воевать в разные «горячие точки» мира. Оказалось, что и в России такие есть. Вот теперь и на них решили управу найти. Не запретить, а подчинить Министерству Обороны. Делиться деньгами с государством надо!