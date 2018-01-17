«Гайдаровский» Форум открылся, Медведев, Силуанов и Набиуллина сказали там свои веские слова 260 0 Итоги дня

Вот и открылся «Гайдаровский» Форум. Уже девятый по счету. Его название «Россия и мир: цели и ценности». В числе тем для обсуждений оказались не только промышленность, банковский и другие секторы экономики, но и проблемы образования и здравоохранения. И Медведев там выступил. Нетривиально.

А вот и министр финансов Силуанов тоже молчать не стал. Рассказал о планах по преобразованию налоговой системы страны. Что же ждет нас в ближайшие годы? Кое-что можно узнать здесь.

Ставки понижались, все пошло не так. Падает биткоин, падает. Вот и сегодня рухнул. Так что нечего в эти компьютерные игрушки играть! Золотишко – оно надежней.

Добрые вести пришли от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Экономика России, курс рубля – они приспособились к низким ценам на нефть. Но есть еще куда приспосабливаться, подчеркнула наша умница и красавица.