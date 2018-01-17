Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ЯНВ, 03:02 МСК
USD (ЦБ)    56,5925
EUR (ЦБ)    69,1730
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

«Гайдаровский» Форум открылся, Медведев, Силуанов и Набиуллина сказали там свои веские слова

17 Января 2018 260 0 Итоги дня
«Гайдаровский» Форум открылся, Медведев, Силуанов и Набиуллина сказали там свои веские слова

Вот и открылся «Гайдаровский» Форум. Уже девятый по счету. Его название  «Россия и мир: цели и ценности» В числе тем для обсуждений оказались не только промышленность, банковский и другие секторы экономики, но и проблемы образования и здравоохранения. И Медведев там выступил. Нетривиально.

А вот и министр финансов Силуанов тоже  молчать не стал. Рассказал о планах по преобразованию налоговой системы страны. Что же ждет нас в ближайшие годы?  Кое-что можно узнать здесь.

Ставки понижались, все пошло не так. Падает биткоин, падает. Вот и сегодня рухнул. Так что нечего в эти компьютерные игрушки играть! Золотишко – оно надежней.

Добрые вести пришли от главы ЦБ  Эльвиры Набиуллиной. Экономика России, курс рубля – они приспособились к низким ценам на нефть. Но есть еще куда приспосабливаться, подчеркнула наша умница и красавица.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Подложили свинью. Чем России грозит «свиной спор» с ВТО?

Подложили свинью. Чем России грозит «свиной спор» с ВТО?
Экономика

«Надеяться на свои силы». Россия проела Резервный фонд – что дальше?

«Надеяться на свои силы». Россия проела Резервный фонд – что дальше?
Интервью и комментарии

Мальтийский орден российского бизнеса. Зачем богатые россияне покупают гражданство Евросоюза

Мальтийский орден российского бизнеса. Зачем богатые россияне покупают гражданство Евросоюза
Политика

Телемедицина, регистрация в соцсетях, ограничение коллекторов. Что изменится в этом году?

Телемедицина, регистрация в соцсетях, ограничение коллекторов. Что изменится в этом году?
Экономика

Узнай, страна

Господдержка помогла курскому предприятию «Молочный дом» выйти на новый уровень

Господдержка помогла курскому предприятию «Молочный дом» выйти на новый уровень

Особое внимание - качественным и недорогим продуктам питания

Особое внимание - качественным и недорогим продуктам питания

Новости компаний

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Новости СМИ

Новости дня

17 ЯНВ, 23:59 Армен Джигарханян доставлен в больницу Армен Джигарханян доставлен в больницу
По мнению ЦБ экономика России стала менее уязвимой к колебаниям цен на нефть
По мнению ЦБ экономика России стала менее уязвимой к колебаниям цен на нефть
17 ЯНВ, 23:54 В Мексике обнаружили 350-километровую подводную пещеру В Мексике обнаружили 350-километровую подводную пещеру
17 ЯНВ, 23:29 Режим ЧП продлен в Турции еще на три месяца

Узнай страна!

17 ЯНВ, 18:21 Господдержка помогла курскому предприятию «Молочный дом» выйти на новый уровень Господдержка помогла курскому предприятию «Молочный дом» выйти на новый уровень
Налоги не повысят, но изменят структуру? Министр финансов попытался развеять слухи
Налоги не повысят, но изменят структуру? Министр финансов попытался развеять слухи
17 ЯНВ, 15:47 Главы городов Тамбовской области встретятся с президентом на всероссийском форуме Главы городов Тамбовской области встретятся с президентом на всероссийском форуме
16 ЯНВ, 15:45 В Омске подготовят лидеров социальных инноваций В Омске подготовят лидеров социальных инноваций
11 ЯНВ, 13:10 Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»

Новости компаний

16 ЯНВ, 14:35 На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter