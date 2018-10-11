Футбольные уголовники. Кокорина и Мамаева накажут по принципу Глеба Жеглова

После разгоревшегося скандала с двумя драками футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев явились в полицию, чтобы дать показания по делу о нападении на чиновника Минпромторга и водителя Первого канала. В отношении спортсменов, представляющих футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В данный момент лучшие друзья, вызвавшие вполне понятное негодование всей страны, отправлены в СИЗО №2 «Бутырки». Там они пробудут минимум 48 часов.

«Не пронесло»

К назначенному часу для дачи показаний футболисты не явились. Около стен Главного следственного управления полиции собралось несколько десятков журналистов, которые ждали комментариев. К представителям СМИ вышел начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

В официальной форме он заявил, что в рамках уголовного дела по факту нанесения побоев гражданам в кафе на Большой Никитской следователи выделили в отдельное производство действия, попадающие под статью 213 УК РФ «Хулиганство». От лица Главного управления МВД России по Москве Титов обратился к Кокорину и Мамаеву прибыть для дачи объяснений до 18.00 и пригрозил федеральным розыском.

Примерно через час после этого заявления в полицию явился Мамаев, который загадочным образом смог пройти мимо журналистов. Кокорину же пришлось сделать еще одно заочное предупреждение в форме официального пресс-релиза.

«В отношении А. Кокорина начата процедура объявления в федеральный розыск», – говорилось в сообщении. В полицию он явился ближе к вечеру.

«Не знали, что делать»

Не исключено, что в деле о нападении на чиновника могут появиться дополнительные статьи. Об этом заявил адвокат замминистра промышленности и торговли Дениса Пака Геннадий Удунян. По его словам, в ближайшие дни планируется назначить Паку медицинскую экспертизу.

«По предварительному осмотру, у него закрытая черепно-мозговая травма», – добавил Удунян.

Что касается самих футболистов, то звездные спортсмены в данный момент находятся в СИЗО, где должны пробыть 48 часов. Кокорин и Мамаев пребывают в разных камерах.

«Они будут сидеть в разных камерах изолятора, в одну камеру подельников не помещают», – отметил собеседник из правоохранительных органов.

Вместе с этим, как сообщают СМИ, Кокорин и Мамаев вину свою полностью признали, и не оспаривают факты нападения на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и в избиение водителя ведущей Первого канала. Отмечается, что они «очень расстроены ситуацией». Объясняя, почему они не сразу прибыли на допрос, футболисты заявили, что «были в замешательстве и не знали, что им делать».

Никакого прощения

В ходе выяснения подробностей драк с участием бывших футболистов сборной России появилась информация о том, что они пытались выкупить видеозапись, на которой запечатлено их нападение на чиновника Пака. Следствию предстоит выяснить, насколько эта информация достоверна, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

«Об этом нам тоже известно. Эти сообщения мы тоже изучаем и тоже дадим процессуальную оценку данному событию», – заявил он во время выступления на Первом канале в передаче «Пусть говорят».

Также он подчеркнул, что поддерживает мнение о том, что Кокорина и Мамаева нужно наказать.

«Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Глеба Жеглова – вор должен сидеть в тюрьме», – добавил Титов.

Аналогичного мнения придерживается и один из пострадавших, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Он однозначно заявил, что не собирается прощать футболистов.