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Пенсионная реформа

ФСБ идет по следу убийц главы ДНР. Что происходит в деле об убийстве Александра Захарченко?

5 Сентября 2018 73 0 Тренды Политика
ФСБ идет по следу убийц главы ДНР. Что происходит в деле об убийстве Александра Захарченко?

Министерство внутренних дел ДНР объявило в розыск два человека, подозреваемых в убийстве главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Оба были в донецком кафе «Сепар» при взрыве, в результате которого и погиб глава ДНР. На официальном сайте ведомства также опубликованы их фотографии. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этих двоих, просят сообщить в одно из отделений полиции.

Истинная мишень

Напомним, что глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва, который прогремел в самом центре Донецка в кафе «Сепар». Позднее в больнице скончался и его телохранитель. Кроме этого, еще двенадцать человек, включая министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева, получили ранения разной степени тяжести.

После случившегося власти республики заявили, что это был теракт. Врио главы ДНР был назначен вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Говоря о случившемся, советник главы ДНР Александр Казаков выступи с заявлением, утверждая, что за Убийством Захарченко стоят Силы специальных операций Украины. По его словам, подозреваемые по делу о покушении признались в том, что заказ «поступил из Киева». К расследованию дела подключились сотрудники ФСБ России. Они также подозревают, что к убийству могут быть причастны спецслужбы Украины.

Со своей стороны Киев категорически отрицает причастность к убийству Захарченко. В МИД РФ тем временем обещают помочь расследованию, а министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проведение встреч в «нормандском формате» по урегулированию украинского кризиса «кощунственным», поскольку ЕС должным образом не отреагировал на убийство главы ДНР. Тем не менее Россия не отказывается от минских соглашений.

По неофициальной информации, покушение готовилось не на Захарченко, а на Александра «Ташкента» Тимофеева, который считается самым богатым человеком в ДНР и ЛНР. Ему приписывают нецелевое расходование порядка 25 млрд руб. бюджетных средств за 2015-2018 годы, прикарманивание средств от «ночных поставок» угля на Украину и отмывание миллионов долларов и евро через пункты обмена валюты, предприятия и фонды.

В кафе «Сепар» по негласному регламенту «Ташкент» должен был заходить после своего охранника и перед Захарченко. Однако в день взрыва он замыкал колонну. Таким образом, мишенью для киллеров мог быть «Ташкент».

Объявлены в розыск

На официальном сайте МВД ДНР опубликовано сообщение, в котором говорится об объявленных в розыск двух мужчинах, которых подозревают причастности к убийству Захарченко. Обоих видели в день взрыва в кафе «Сепар». «На территории Донецкой Народной Республики продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств теракта в кафе «Сепар», в результате которого погиб Глава ДНР Александр Захарченко. 31 августа 2018 года в кафе находились граждане, фотографии которых в данный момент вы видите на экране», – сообщает министерство.

На сайте представлены фотографии двух немолодых мужчин. Один из них в кепке, другой – в очках.

Цель – дестабилизировать ситуацию

О том, что именно украинские спецслужбы причастны к убийству Захарченко, убежден и пресс-офицер министерства госбезопасности республики Михаил Попов. По его словам, речь идет о подготовке специальной операции, целью которой является дискредитация руководства ДНР, а также дестабилизация ситуации.

«Украинские спецслужбы после совершенного ими террористического акта, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, значительно повысили активность, пытаясь дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике», – сообщил Попов в беседе с представителями СМИ.

Он также отметил, что в этом случае можно говорить об информационной спецоперации, которая направлена не только на дискредитацию руководства, но и против правоохранительных органов Донецкой республики. Попов считает, что все действия украинской стороны направлены на «нагнетание панических настроений и понижению уровня доверия к государственным структурам республики».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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