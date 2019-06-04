Франчайзеры изучили человеческий фактор вместе с «Капиталом страны»

В столице завершился Московский международный форум по франчайзингу, организованный Российской ассоциацией франчайзинга (РАФ). Он проходил при партнерской поддержке нашего федерального интернет-издания.

«Капитал страны» поддерживает внедрение важнейших инноваций и развитие производства, своей информационной повесткой раскрывает инвестиционные возможности экономики России и ее регионов, а приоритетом считает инвестиции в человеческий капитал.

В условиях постоянных изменений информационного пространства «Капитал страны» расширяет компетенции для выполнения своей основной миссии. Так, в рамках деловой программы форума по франчайзингу впервые прошла секция «Как реализовать человеческий капитал в развитии компании?», которую провела генеральный директор «Капитала страны» Елена Ивкина – бизнес-коуч, магистр психологии.

Участники секции высоко оценили полученные здесь знания и практические навыки по принципам управления коллективом, по эмоциональному инвестированию, которое открывает путь к максимально эффективному использованию человеческого ресурса, обеспечивающего успешную работу предприятия.

Президент Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) Агнесса Осипова направила в адрес «Капитала страны» благодарственное письмо.

«Форум стал площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается данный сектор экономики, актуальных проблем развития перспективных направлений франчайзинга. Благодаря вашему активному и содержательному участию, форум стал еще одной эффективной платформой для обмена опытом и реализации новых совместных бизнес-проектов», - подчеркнула Агнесса Осипова.

Она выразила Елене Ивкиной признательность за блестящее выступление и полезный обмен мнениями и отметила, что РАФ надеется на продолжение партнёрских отношений и участие «Капитала страны» в последующих мероприятиях.