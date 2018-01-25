Форум в Давосе, сверхновый российский ракетоносец, Трамп – миротворец, новые китайские инвестиции 942 0 Итоги дня

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 23 по 26 января, работает официальная российская резиденция «Русский дом». Каковы первые итоги работы российской делегации?

Владимир Путин присутствовал на демонстрационном полете нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин».

ВВС США провели активную разведку у российских границ на Черном море и в Балтике.

Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы он обратился к нему с призывом ограничить военные действия на территории сирийского Африна,

Российские туристы смогут пройти оздоровительные курсы в Тайланде

Логистический центр с участием китайских инвестиций создадут в Любинском районе Омской области