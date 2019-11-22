Финансово устойчивый партнер. Экономический потенциал Орловской области представят в ТПП РФ

В Москве в Конгресс-центре ТПП РФ 27 ноября пройдет День Орловской области. Потенциальным инвесторам предоставят полную информацию о финансово-экономическом положении региона. В ходе встреч с руководителями региона бизнесмены смогут узнать, в какие федеральные программы интегрирована Орловская область, какие меры господдержки применяются в регионе.

Благодаря эффективной бюджетной политике за последние два года кардинально изменилась финансово-экономическая ситуация в Орловской области. Еще в 2017 году региональный бюджет был исполнен с дефицитом 2,2 млрд. рублей, а в 2018 году – уже с профицитом в 326 млн рублей.

Удалось не только преодолеть отрицательное сальдо доходов и расходов, но и обеспечить устойчивую позитивную динамику бюджетных активов.

С 2017 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета выросли почти на четверть.

В этом году объем доходов увеличился более чем на 3 млрд. рублей. На 2020 год прогнозируется прирост к уровню 2019 года более чем на 1 млрд. рублей (на 5,2 %) – объем доходов бюджета региона достигнет 21,4 млрд рублей.

Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, рост бюджетных доходов обеспечивается за счет роста реальной экономики и создания новых рабочих мест. Так, поступления по налогу на прибыль от организаций, работающих на территории региона, возросли более чем на 1,1 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц – почти на 1 млрд. рублей.

«Благодаря эффективной работе с отраслевыми министерствами мы смогли интегрироваться в федеральные программы и проекты. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в Орловскую область за последние два года увеличились более чем на 3,7 млрд. рублей», - подчеркнул глава региона в своем Инвестиционном послании на 2020 год.

Он отметил, что рост произошел по всем направлениям - объем дотаций вырос более чем на 645 млн рублей, субсидий - на 483млн рублей, субвенций – на 171 млн рублей, а иных межбюджетных трансфертов – почти на 2 млрд. рублей.

«Нам удалось настроить рациональное управление долговой политикой региона. С целью сокращения расходов на обслуживание государственного долга, привлечение кредитов кредитных организаций осуществляется только для рефинансирования действующих кредитных обязательств областного бюджета», - заявил Андрей Клычков.

В этом году впервые в кредитной практике регион начал погашать свои долги.

Если на 1 января 2019 года государственный долг Орловской области составлял 18,1 млрд. рублей, то на 1 января 2020 года он прогнозируется в размере 17, 9 млрд. рублей.

Если сравнивать с 2017 годом, то уровень долговой нагрузки на бюджет с 106,5% сократился до 88,2% к концу 2019 года. А в 2020 году планируется снизить нагрузку до 82,7% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Снижение долговой нагрузки на бюджет почти на четверть за три года (с 2017 по 2020) не только повышает финансовую устойчивость региона, но и открывает новые возможности для государственно-частного партнерства и реализации мер господдержки инвесторам.

О возможностях и перспективах этого партнерства можно будет «из первых уст» узнать в рамках мероприятия «Орловская область – территория сотрудничества», которое состоится 27 ноября с 10.00 – 15.00 часов в Москве, на площадке ТПП РФ.

Получить более подробную информацию, а также зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu_11l8JzvhsRMqGnGC7DjFhSQ3CulaxQ-NoSt4gJFY6PTaA/viewform?vc=0&%3Bc=0&%3Bw=1