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Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы

12 Октября 2018 265 0 Тренды События и факты
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы

Дедолларизация российской экономики набирает ход. В банки направляются запросы о возможности расчетов не в долларах, а в рублях и других валютах, сообщает ТАСС. Речь, в частности, идет о евро, юанях и индийских рупиях. Переход на расчеты в национальных валютах происходит в ответ на возможный запрет США на сделки в долларах для российских госбанков.

Два мегапроекта – железная дорога Краснодар – Грозный и автотрасса Джубга – Сочи не вошли в инфраструктурный план на 6 трлн руб., утвержденный правительством, передает РБК. Из этих средств около 3 трлн руб. должны составить частные инвестиции. План должен быть реализован с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024 года.

Группа компаний «Кэшбери», в деятельности которой ЦБ обнаружил признаки финансовой пирамиды, приостановила деятельность до 1 ноября, пишет РБК. ЦБ сообщил, что компании группы ведут деятельность, используя принципы сетевого маркетинга, обещая при этом завышенный доход, и предлагают финансовые услуги без необходимой для этого лицензии. «Кэшбери» позиционировало себя как «площадку взаимного кредитования», «выстраивающую процессы взаимодействия между инвесторами и заемщиками». Сервис прогнозировал доходность до 600% годовых для займов физлицам и до 228,5% годовых – для займов предприятиям. Потенциальный ущерб для клиентов компании оценивается в 1 млрд руб.

Синод Константинопольского патриархата принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине – самопровозглашенного «патриарха Киевского» Филарета Денисенко (Украинская православная церковь Киевского патриархата) и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского, пишет РИА Новости.

Товарооборот между Китаем и США по итогам января-сентября 2018 года составил 471,8 млрд долларов, т.е. вырос на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительное сальдо Китая достигло рекордного уровня в 34,13 млрд долларов только в сентябре месяце. Таким образом, торговая война между двумя странами не принесла никаких результатов – объем товарооборота только растет, а положительное сальдо Китая только увеличивается, констатирует РИА Новости.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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