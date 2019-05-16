Фейки и санкции. За что в России могут наказать пользователей Интернета

Роскомнадзор собирается обнародовать на своем сайте реестр источников, а также опубликовать список авторов фейковых новостей. Об этом в ходе форума ОНФ «Правда и справедливость» заявил руководитель ведомства Александр Жаров. Наказание за нарушение закона – серьезные штрафы, сумма которых может варьироваться до полумиллиона рублей. Однако, как выясняется, публикация фейковых новостей – не единственное, за что государство готово наказывать интернет-пользователей.

Цена фейка

В марте глава РФ Владимир Путин поставил подпись под законом о так называемых фейковых новостях. Согласно этому документу, под определение фейкньюс попадает заведомо недостоверная общественно значимая информация, публикуемая под видом достоверных сообщений и создающая угрозу жизни либо здоровью граждан, а также имуществу или риску массового нарушения общественного порядка.

Закон предусматривает блокировку новостей во внесудебном порядке по инициативе генерального прокурора либо его заместителей. В законе также идет речь о штрафе за публикацию такой информации: обычные граждане рискуют суммой до 400 000 рублей, должностные лица могут быть оштрафованы до 900 000 рублей, а юридические лица – до 1,5 млн руб.

Примечательно, что изначально у законопроекта были и противники, в числе которых оказался Совет по правам человека при президенте (СПЧ). В марте в издании Colta вышло совместное заявление, под которым подписались правозащитники, журналисты и писатели, выступающие против принятия закона о фейкньюс. В их числе – правозащитники Лев Рубинштейн и Зоя Светова, а также журналист Сергей Пархоменко и критик Александр Архангельский.

Санкционные новости

Но государство, похоже, готово идти еще дальше. Так, на днях в Госдуму был внесен целый пакет законопроектов, который предусматривает уголовную ответственность за распространение информации, способствующей введению антироссийских санкций. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.

В первом законопроекте предлагается изменить ряд пунктов федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Парламентарии предлагают устанавливать запрет на сбор, передачу и распространение информации, из-за которой могут быть введены политические либо экономические антироссийские санкции.

К штыку приравняли перо

Во втором документе речь идет о новой статье для Уголовного кодекса «Содействие антироссийским санкциям». Здесь уже речь идет о распространение через СМИ и другие каналы связи охраняемой законом информации, которая также может привести к введению санкций. За это предусматривается серьезное наказание, в том числе лишение свободы сроком от одного года до пяти лет. Также нарушитель может быть лишен права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. А за сбор, похищение и хранение такой информации могут посадить на срок до десяти лет.

Автор последней инициативы – депутат от фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. В пояснительной записке к законопроектам он написал: «Оппозиционные силы за рубежом заинтересованы в продлении действия санкций и недопущении их снятия, а также максимальном пополнении санкционного списка российскими компаниями». При этом парламентарий убежден, что отмене санкций «противостоят влиятельные силы в США, готовые при малейшем поводе вынудить Минфин США не только вернуться к введению ограничительных мер, но и ужесточить их, а также расширить санкционные списки».



