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Пенсионная реформа

Фальшивые деньги в банкоматах. Почему банки перестали принимать пятитысячные купюры

4 Сентября 2018 105 0 Тренды События и факты
Фальшивые деньги в банкоматах. Почему банки перестали принимать пятитысячные купюры

В некоторых российских банкоматах обнаружены поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей. Причем, сделаны они так, что без сложностей обходят ранние версии систем защиты в аппаратах. В связи с чем банки приняли решение ограничить прием 5-тысячных купюр – это будет происходить до тех пор, пока банки не обновят программное обеспечение. По оценке специалистов, на данный момент ущерб от поддельных банкнот оценивается в миллионы рублей.

Уязвимые банкоматы

Еще на прошлой неделе производитель популярных банкоматов в России NCR сообщила о том, что в российские банкоматы произошел массовый вброс фальшивых пятитысячных купюр, сообщают «Ведомости». По словам сотрудников двух крупнейших банков, речь идет не обо всех банкоматах, а только о тех, которые имеют старую версию устройства для проверки купюр.

О точной сумме ущерба говорить пока сложно, поскольку, как пишет издание, не все банкоматы инкассированы. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что речь идет минимум о нескольких миллионах рублей убытков для каждого банка.

По словам одного из банкиров, вброс фальшивых купюр в банкоматы – это, действительно, редкость. Обнаружить и поймать злоумышленников будет очень сложно. Поскольку понять, на какую именно карту произошло зачисление фальшивых денег, весьма сложно – они перемешиваются в кассете с настоящими купюрами. Впрочем, не исключено, что прояснить ситуацию помогут записи с камер наблюдения.

Что касается перенастройки программного обеспечения, то для нее может потребоваться достаточно времени. Поэтому, чтобы не рисковать, банки последовали совету NCR, и временно воздержались от приема купюр в «уязвимые банкоматы».

Что говорят банки

Комментируя ситуацию, начальник управления сопровождения сети устройств самообслуживания Московского кредитного банка (МКБ) Андрей Стром сообщил, что банковские системы мониторинга «позволили выявить проблему еще до официального сообщения производителя». Он уточнил, что уязвимыми оказались меньше 5% банкоматов, которые обслуживаются МКБ. Об ограничении приема купюр он информацию не уточнил.

Как складывается ситуация рассказал и представитель Альфа-банка. В организацию поступило уведомление от NCR, после чего банкоматы «уязвимых моделей» перестали принимать наличные. Если говорить о количестве таких устройств, то их начитывается 18 экземпляров, что составляет 0,5% от всей сети банкоматов. Вместе с этим, по словам представителя банка, не было обнаружено ни одной фальшивой купюры.

В банк «Открытие» от NCR не поступало никаких соответствующих сообщений. О проблеме в организации узнали от Mastercard и межбанковского сообщества. Как рассказал директор департамента информационной безопасности Владимир Журавлев, «атака была в Московском регионе, где у «Открытия» 36 банкоматов NCR». Однако фальшивых банкнот банк у себя не нашел. Тем не менее было принято решение не принимать в устройствах пятитысячные купюры.

ВТБ и Сбербанк

Ситуацию прокомментировал и представитель ВТБ. По его словам, все устройства банка находятся под надежной защитой. Что касается банкоматов NCR Промсвязьбанка, то фальшвые банкноты не принимаются, и ограничений банк не вводил. Аналогичная ситуации и у «Почта банка», который также пользуется устройствами NCR с более совершенной проверкой банкнот. Об этом проинформировала член правления организации Елена Мохначева. Она также пояснила, что злоумышленники использовали устаревший софт боле ранних моделей.

Позднее, как отмечает РИА Новости, комментарий был получен и от представителя «Сбербанка». Как сообщил представитель организации, в банке не вводили массовых ограничений относительно приема наличных. Банкоматы «Сбербанка» находятся под надежной защитой. Более того, они регулярно проходят модернизацию согласно требованиям Центробанка. «Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил. Сбербанк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов. Никакого влияния на клиентов действия злоумышленников не оказывают», – говорится в сообщении.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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