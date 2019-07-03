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Елена Щербакова: «Народам России и Азербайджана нужно больше общаться через искусство»

3 Июля 2019 443 0 Культура
Елена Щербакова: «Народам России и Азербайджана нужно больше общаться через искусство»

Балет Игоря Моисеева вернулся в Баку после 20 летнего перерыва. Как встретили российских артистов журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева рассказала его художественный руководитель, народная артистка России Елена Щербакова.

Артистов из России с огромным удовольствием всегда принимают в Азербайджане, особенно тех, которых знают и любят еще с тех пор, когда наши страны не имели территориальной границы. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в Баку в последний раз был 20 лет назад: национальный лидер Азербайджана Гейдар Алиев лично приглашал коллектив на свою инаугурацию. «Это был большой праздник для всего Баку, нас принимали с огромным успехом. Для нас выступить в Баку в такой важный день было огромной честью, - вспоминает директор балета Елена Щербакова. – Гейдар Алиевич лично встретился с нами. Я запомнила его как человека интеллигентного, разносторонне образованного, обаятельного, хорошо разбирающегося в настоящем искусстве».

Возвращение в Баку после перерыва в два десятилетия вызвало у всех танцоров сильные эмоции, Елена Щербакова признается: «Для меня Баку – особый город. Именно здесь прошли мои первые гастроли с ансамблем Игоря Моисеева в 1970 году. Во время прогулки по Баку я видела город тех времен сквозь нынешний – а Баку, конечно, стал совершенно неузнаваем, очень похорошел, появились новые роскошные здания, но при этом очень хорошо сохранился весь старый город, который я помню. Это было волнительно».

Особый восторг вызвало то, что несмотря на 20-летний перерыв, бакинская публика не забыла ансамбль Игоря Моисеева. «Прием, как и прежде, был великолепный. Пламенные аплодисменты зрителей передавались артистам. Получился общий праздник! – рассказывает художественный руководитель. – Отдельно хочу сказать, что организация гастролей ансамбля была на высоком профессиональном уровне. А еще было очень приятно, что публика великолепно приняла последнюю работу ансамбля – Танго “Del Plata” в постановке аргентинского хореографа Лауры Роатта, чему были очень рады наши артисты».

Кстати, одной из ведущих задач ансамбля Игоря Моисеева всегда была популяризация народных традиций в хореографии. Среди самых популярных номеров в репертуаре балета уже много лет идет азербайджанский танец «Чабаны», который ставил сам Игорь Моисеев. Вообще сам коллектив – по сути многонациональная семья, которую сплачивает любовь и понимание уникального творчества Игоря Моисеева. «Сегодня на сцене выступает уже седьмое поколение моисеевцев – и мы одна большая семья, у которой есть общий стержень, общие ценности. Мы очень бережно сохранили все наследие Мастера и держим заданную им высочайшую планку, о чем говорит восторг зрителей, где бы мы ни выступали», - уверена Елена Щербакова, которая сама является кавалером ордена Дружбы. Она также убеждена, что именно красота призвана спасти мир: «Народам России и Азербайджана нужно как можно больше общаться через настоящее искусство, которое их объединяет, несет всем людям мир, любовь и добро! Это чувства, необходимые каждому человеку, и я рада, что могу внести свою лепту в это великое дело», - сказала руководитель балета в заключение.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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