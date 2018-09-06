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Пенсионная реформа

Экономику России ждет рецессия, «Роснефть» не видит перспектив в СПГ и другие новости четверга

6 Сентября 2018 109 0 Тренды События и факты
Экономику России ждет рецессия, «Роснефть» не видит перспектив в СПГ и другие новости четверга

По прогнозу Минэкономразвития среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 61,7 руб. Одновременно резко увеличится отток капитала из страны – с 18 до 41 млрд долларов. Экономический рост в 2018 и 2019 годах составит 1,8 и 1,3% соответственно. Независимые эксперты не столь оптимистичны. Так, «жесткий сценарий» специалистов «Ренессанс Капитала» предполагает, что возможное распространение американских санкций на суверенный российский долг вызовет в 2019 году рецессию, в результате которой ВВП сократится на 1,1%. При этом курс доллара вырастет до 81,5 руб., а отток капитала составит 71 млрд долларов, пишет РБК.

Пилотируемый корабль «Союз МС-09» был просверлен уже в полностью собранном виде, сообщает ТАСС. Между тем внутренняя комиссия РКК «Энергия» пока не выдвинула основную версию, откуда в корабле «Союз МС-09» появилось просверленное отверстие. ТАСС напоминает, что 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции установил, что причина этого – пробоина в обшивке «Союза МС-09» диаметром 2 мм. Вечером того же дня она была заделана с помощью нескольких слоев герметика, после чего давление на МКС стабилизировалось.

«Роснефть» выходит из проекта «Печора СПГ», сократив свою долю с 50,1 до 1%. При этом доля сингапурской компании «CH Gas Pte ltd» увеличилась до 99%. «Компания в настоящее время не видит перспектив развития проекта», – сообщили в «Роснефти». Проект «Печора СПГ» предполагал разработку двух месторождений Ненецкого автономного округа, создание газотранспортной инфраструктуры, строительство завода по сжижению природного газа, а также отгрузочного морского терминала, напоминает ТАСС.

Россия может возобновить производство самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». «Альбатрос» – крупнейший в мире самолет-амфибия, предназначенный для борьбы с подводными лодками. «Альбатрос» представляет собой «летающую лодку», выполненную по схеме высокоплана с крылом умеренной стреловидности и Т-образным хвостовым оперением. Его максимальная взлетная масса – 90 тонн, сообщает РИА Новости. Его испытания начались в 1986 году. После распада СССР проект был приостановлен.

Ростех разрабатывает силовые установки для перспективных экранопланов. Экраноплан – это высокоскоростное транспортное средство, летящее в пределах действия аэродинамического экрана, то есть на относительно небольшой (до нескольких метров) высоте от поверхности воды, земли, снега или льда. Опытный образец экраноплана «Орлан», вооруженного ракетами, планируется создать в России до 2027 года, пишет РИА Новости.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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