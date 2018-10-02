«Социальная норма». В России ограничат потребление электричества

Российские власти вновь возвращаются к обсуждению возможного введения нормы потребления электроэнергии. Речь идет о так называемой социальной норме потребления, при превышении которой тарифы резко увеличиваются. Примечательно, что данная схема уже получила одобрение со стороны вице-премьера Дмитрия Козака. Соответствующие документы должны быть внесены профильными ведомствами в январе следующего года.

История вопроса

О том, что российское правительство решило снова обсудить еще одну масштабную энергореформу, пишет «Коммерсант». Издание уточняет, что речь идет о проекте социальной нормы энергопотребления для населения, который был заморожен в 2014 году. Известно также, что вице-премьер Дмитрий Козак во время совещания 19 сентября положительно отнесся к идее Минэнерго и Минэкономики о введении соцнормы. Согласно протоколу совещания, министерства и ФАС в срок до 15 января 2019 года должны будут внести проекты нормативных документов.

Социальную норму на свет (предел месячного энергопотребления) и тарифы на сверхнормативные киловатт-часы пробовали ввести еще в 2013 году. Тогда в «эксперименте» участвовало семь пилотных регионов, где была установлена норма в 50-190 кВт/ч в месяц на человека. И уже с июля 2014 года данная норма должна была заработать по всей России. Однако в январе 2014 года было решено отложить реформу на два года. На это в том числе повлияли и неоднозначные результаты. После о реформе и вовсе не вспоминали.

О социальном нормативе вновь заговорили этим летом. Это произошло во время обсуждений проблем перекрестного субсидирования: увеличить стоимость для одних групп потребителей, чтобы снизить тарифы для других. В тот раз в Минэнерго дали оценку объему «перекрестки» в 2017 году: 368 млрд руб., а к 2022 году – в 417 млрд руб. Чтобы ее сократить к 2022 году до плановых 89 млрд руб. необходим был рост тарифов населения на 13,9% в год. Но это оказалось невозможным.

Субсидии за счет сокращения

В этот раз схема, которую одобрил Дмитрий Козак, представляется более щадящей, чем вариант пятилетней давности. Социальная норма фиксируется на 300 кВт/ч в месяц, ее оплата идет по базовому тарифу, если потребление более 300 кВт/ч, то оплата идет уже по повышенному, свыше 500 кВт/ч — по «экономически обоснованному». Отмечается также, что фиксация объема потребления происходи не на человека, а на «точку подключения».

Комментируя этот вариант, Наталья Порохова из АКРА заявляет: «Подход меняет определение нормы с человека на домохозяйство, что в целом логично, так как сразу в эту категорию попадают и одинокие пенсионеры, и семьи с детьми». Эксперт также полагает, что большинство домохозяйств, при среднем размере в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт/ч в месяц, должно уложиться в норму.

Кроме этого, как свидетельствует протокол, для россиян, которые нуждаются в социальной поддержке, предполагаются субсидии. Однако при этом может произойти сокращение количества категорий потребителей, которые приравниваются к населению. В данный момент под ними подразумеваются садоводческие и огороднические товарищества, а также гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, места лишения свободы и так далее. Отдельным пунктом стоит «поэтапное доведение понижающего коэффициента» от 0,7 до 1. Имеется в виду постепенная отмена льготных тарифов для селян, а также квартир, где установлены электроплиты или электроотопление.

Скудные комментарии

Комментируя возможные нововведения, заместитель главы ФАС Виталий Королев рассказал, что на сегодняшний день в среднем на одного россиянина приходится 89 кВт/ч в месяц, но есть регионы, где уровень потребления значительно больше (в Иркутской области – около 225 кВт/ч). Королев также отметил, что соцнорма была успешно введена для населения в Крыму с диапазонами до 150 кВт/ч в месяц, до и свыше 600 кВт/ч.

«Такая норма стимулирует проводить меры по энергосбережению и сокращать перекрестное субсидирование», – отмечает глава ФАС.

Представители других ведомств, а также аппарат Козака, комментировать ситуацию не стали. В Минстрое, которое курирует сферу ЖКХ, запрос перенаправили в Минэнерго.