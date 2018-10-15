«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество

Цены на электричество в России изменяются ежегодно. В течение года Федеральная служба по тарифам анализирует ситуацию с энергетикой в стране, после чего выносит решение о предельных уровнях тарифов: минимальном и максимальном. Рассчитанные в течение года расходы передаются в Комитеты по ценам и тарифам в каждом из регионов Российской Федерации. Далее региональная комиссия, состоящая из экспертов, анализирует, при помощи какой суммы региону предстоит покрыть расходы, связанные с обеспечением электричеством населения.

Чем обусловлены цены на электричество

Электричество поступает в дома, пройдя через три ступени:

Производители электричества. Это компании, которые владеют электростанциями. Электростанции добывают энергию различным образом: есть атомные электростанции, теплоэнергостанции, гидроэлектростанции, ветряные генераторы, солнечные батареи и т.д. В зависимости от сложности оборудования и себестоимости выполняемой работы по добыче энергии, различается цена на киловатт, устанавливаемая производителем.

Это компании, которые владеют электростанциями. Электростанции добывают энергию различным образом: есть атомные электростанции, теплоэнергостанции, гидроэлектростанции, ветряные генераторы, солнечные батареи и т.д. В зависимости от сложности оборудования и себестоимости выполняемой работы по добыче энергии, различается цена на киловатт, устанавливаемая производителем. Поставщики. Поставщиками выступают сетевые компании, которые поставляют электричество в дома. Они отвечают за качество и обслуживание энергосетей.

Поставщиками выступают сетевые компании, которые поставляют электричество в дома. Они отвечают за качество и обслуживание энергосетей. Сбытовые организации. Сбытовые организации занимаются продажей электричества потребителю.

Таким образом, цена на тариф складывается из трех компонентов: цены, устанавливаемой производителем, стоимости за поставку энергии и надбавки, устанавливаемой сбытовой компанией.

Разберем подробнее каждый из пунктов формирования цены. Производитель энергии до 2011 подчинялся требованиям государства, согласно которым вся произведенная энергия условно делится на две половины. Раньше половина электроэнергии сбывалась по оптовым ценам, а другая половина – по рыночным. После 2011 года весь объем произведенной энергии начал сбываться по рыночному тарифу, чтобы покрыть убытки производства и выделить средства на развитие энергетической отрасли. В соответствии с этим, цены на электричество на этапе производства зависят от рыночной стоимости киловатта на глобальном энергетическом рынке.

Стоимость на передачу энергии до потребителя также можно условно разделить на две части. Поставкой энергии от производителя (электростанции) до города или района занимается подчиненная государству Федеральная сетевая компания. Далее доставкой энергии до домов и предприятий занимаются частные предприятия, которых в одном регионе может быть несколько.

Комитет по ценам и тарифам устанавливает предел стоимости для каждого из предприятий, но конечная цена формируется благодаря его управленцу. Цена, устанавливаемая каждым предприятием, зависит от качества используемого оборудования. Таким образом, даже в одном регионе жители могут платить разную цену за электричество, если его поставкой занимаются разные акционерные общества.

Сбытовая надбавка на электроэнергию формируется из средств, необходимых для работы сбытовых компаний. Тариф за оплату их услуг также устанавливает Комитет по ценам и тарифам конкретного региона. Работа сбытовых компаний заключается в налаживании доставки энергии от производителя до потребителя: именно они закупают энергию, произведенную на электростанциях, оплачивают ее транспортировку, а затем сбывают жильцам и предприятиям.

Таким образом, размер тарифов от региона к региону складывается из этих трех составных частей. Плюс к этому, стоимость электричества отличается в городе и в сельской местности (как правило, с удалением от города тариф растет за счет протяженности и сложности обслуживания сетей, однако поселения со статусом сел и деревень получают скидку в 30% на тариф). В домах с электроплитами и газовыми установками тариф тоже различен: в домах с газом тариф выше.

Рост тарифов на электричество обусловлен ростом стоимости оборудования у производителя и себестоимости топлива. К этому фактору добавляется также износ электросетей: часть энергии теряется при поставке, и поставщику необходимо обслуживать сети для эффективной поставки. Немаловажным является момент с недобросовестными потребителями, которые крадут электричество, платить за которое приходится законопослушным гражданам. Особенно масштабна эта проблема на предприятиях.

Тарифы на электричество в регионах

Российский рынок электроэнергии разделен на две части: оптовую и розничную. Оптовый рынок рассчитан на продажу мощности и электроэнергии крупным поставщикам, таким как сбытовые компании, экспортеры, а также предприятия. Розничный же рынок представляет собой гарантирующих поставщиков и сбытовые компании, которые продают энергию конечным потребителям, т.е. гражданам и учреждениям.

Большая часть страны находится под влиянием оптового рынка. В свою очередь, этот рынок условно разделен на две территориальные зоны, которые не зависят друг от друга в плане цен на продажу электричества. Одна часть зоны охватывает Европейскую часть России и Уральский регион, а другая – Сибирь. В этих областях цены могут существенно отличаться не только друг от друга, но и внутри самого региона, и их образование происходит независимо.

Особыми зонами (т.н. «неценовыми») являются Дальний Восток, Калининград, Архангельская область и Республика Коми. Эти регионы территориально изолированы от единой энергосистемы России, поэтому цены там организуются по принципу монополии: рыночная конкуренция в этих областях невозможна по технологическим причинам.

Расход электроэнергии в регионах неодинаков. Это связано с продолжительностью светового дня, плотностью населения, технической оснащенностью и рядом других факторов. Следует учитывать, что потребитель, желая сэкономить и урезая объем потребляемой энергии, вызывает обратную реакцию: обязательства сбытовых компаний по оплате мощности остаются неизменными, и снижение потребления электроэнергии провоцирует рост тарифа, а не его снижение (хотя и в этом правиле случаются исключения).

Экономическое обоснование тарифов

За последние годы мы все чаще встречаемся с новостями о том, что цены на электричество выросли. При этом новые, повышенные тарифы называют «экономически обоснованными». Существует ли это экономическое обоснование на самом деле, и по какому механизму оно формируется?

Согласно законодательству РФ, тарифы на электроэнергию формируются в каждом субъекте РФ при помощи критерия экономической обоснованности. Тарифы устанавливает комиссия, которая проводит независимую экспертизу данных по ценам жилищно-коммунальных услуг. Конечная стоимость тарифа складывается из себестоимости производимого киловатта и прибыли его производителя.

Себестоимость киловатта включает в себя материальные затраты (на оборудование и расходники), оплату работников, текущий и капитальный ремонт, амортизационные отчисления и т.д. При расчете конечного тарифа доля прибыли производителя составляет до 12%. Задача экспертной организации – проанализировать документацию, регламентирующую стоимость затрат на производство электроэнергии, сопоставить с доходами граждан в регионе и назначить оптимальный тариф для оплаты электричества.

Многие граждане считают, что повышение тарифов на электричество связано с желанием чиновников обогатиться за счет потребителей. Отчасти это так. Современное положение вещей в энергетике демонстрирует огромное количество посредников на пути от производителя к покупателю, и каждый из посредников вправе устанавливать собственную наценку в пределах, установленных законов. Учитывая либерализацию рынка и аппетиты некоторых предпринимателей, такие наценки в сумме могут больно бить по карману гражданина. А учитывая труднодоступность некоторых регионов и установившуюся в них монополию на энергообеспечение, цены на услуги поставщиков могут быть намеренно завышенными.

Сколько платят за свет в Европе

Цены на электричество в странах Евросоюза – одни из самых высоких в мире. За последние 10 лет они выросли еще больше, увеличив разницу между ближайшими торговыми партнерами (Россией и Китаем). В среднем жители Европы платят в 2-3 раза больше за электричество, чем российские потребители.

Высокие цены в Европе связаны с большой себестоимостью производства энергии. Нефтяные и газовые продукты, на которых строится основная масса производимой электроэнергии, импортируются в страны Евросоюза по транзитным путям, приобретая высокую стоимость.

В России на первое полугодие 2017 года средняя стоимость киловатта для населения составляла 3,1 руб. Для примера, во Франции за тот же объем энергии платить приходится 13 руб., в Италии – 15, а в Дании – почти 20 руб. Среди стран с развитой экономикой Россия занимает всего лишь третье место по стоимости электроэнергии, меньше платят только в Украине и Казахстане – по 2 руб. за киловатт.

Но не следует обманываться дешевизной единицы энергии. Гораздо важнее учитывать фактор ее доступности по отношению к доходам населения. Здесь уже все сложнее, поскольку в расчет идет и стоимость национальной валюты, и средняя оплата труда по стране. В этом плане самая доступная электроэнергия в Норвегии – при стоимости киловатта 10,5 руб. норвежцы могут себе позволить 22 563 киловатта в месяц. В России, при кажущейся дешевизне, этот показатель составляет всего лишь 11 114. Самая «неподъемная» цена по отношению к доходам на электричество в Молдавии – 2 258 киловатт в месяц при стоимости 5,9 руб. за единицу.

Высокие цены на энергию в скандинавских и европейских странах также обусловлены тем, что эти государства борются за хорошую экологическую обстановку на их территории и на всей планете. В связи с этим приходится отказываться от «грязных» способов добычи энергии – например, от атомных реакторов, которые производят самые дешевые киловатты. Упор идет на более сложные, но нетоксичные энергоустановки – ветряки, солнечные батареи и т.д.

Таким образом, нет смысла сравнивать тарифы на электричество в России и Европе, если при этом не учитывается уровень дохода населения. Нас часто успокаивают тем, что наша электроэнергия – одна из самых дешевых в мире, однако для населения это не имеет особого смысла, если оно имеет низкий доход и национальная валюта при этом обесценивается.

Сколько платят за свет в странах СНГ

Среди стран СНГ Россия имеет один из самых высоких тарифов на электричество. Дороже, чем в России, электричество продается только в Молдове и Армении. Самые низкие тарифы на энергию в Кыргызстане и Таджикистане.

Низкая стоимость тарифов в странах с развивающейся экономикой связана с небольшой оплатой труда, сложным экономическим положением населения. Государство жестко регулирует цены на электроэнергию, т.к. они являются экономически важным компонентом жизни граждан. Повышение тарифов по рыночным условиям приведет к тому, что большее количество граждан подойдет к черте бедности.

Также низкая цена на электричество связана с низкой стоимостью национальной валюты. Следует отметить, что среди стран СНГ Россия занимает лидирующее положение по оплате труда. Таким образом, в странах бывшего Советского Союза цены на электричество логично распределены – самый дорогой киловатт продается в самых богатых странах.

Особое положение занимают Армения и Украина. Несмотря на то, что тарифы на электричество все еще остаются низкими, за последние годы, в связи с политическими событиями, их стоимость резко возросла. Дальнейшая динамика цен остается под вопросом, т.к. в Армении такое решение властей уже вызвало массовые протесты.

В целом, страны СНГ пользуются советским наследием в области энергетики: развитыми централизованными энергосетями, различными энергетическими станциями, эффективной добычей и поставкой электричества. Поэтому в сравнении российских цен на киловатт с мировыми актуальнее ориентироваться именно на эти государства, а не на западные и европейские.