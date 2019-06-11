Эффект выставки. Новые международные конгрессы в России могут добавить в бюджет 600 миллионов рублей

Национальное конгресс-бюро получило право на проведение в России шести крупнейших международных мероприятий. По словам директора НКБ Алексея Калачева, экономический эффект от проведения этих мероприятий до 2022 года может составить 4,9 млрд рублей, а поступления в бюджеты разных уровней достичь 590 млн рублей.

Новые конгрессы

Этот эффект планируется получить от проведения в России альянса европейских национальных конгресс-бюро, форума GSMA Mobile 360 Series, глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге в 2019 году, а также 34-го планетарного конгресса участников космических полетов GMIS-2019. Кроме того, в следующем году в Москве планируется провести конференцию историков городской среды, а в2022 году в Санкт-Петербурге – энергетический конгресс.

"Мы на сегодняшний день выиграли заявки на проведение в России шести международных мероприятий. Общий экономический эффект от их проведения, по нашим предварительным оценкам, может составить около 4,9 млрд рублей", - сообщил ТАСС директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев по итогам ПМЭФ-2019.

Цена форума

Ранее российские эскперты приводили такие расчеты – в среднем общий доход от четырехдневного форума с 600 компаниями-участницами и 52 тыс. посетителей составляет примерно 300 млн рублей. Аналитики отмечают, что доходы организаторов форума складываются из стоимости госконтракта или организационных взносов участников, спонсорских средств, регистрационных взносов участников и продажи выставочных площадей, если проведение форума подразумевает наличие выставки.

Национальное конгресс-бюро объединяет около сотни компаний, которые представителей событийной индустрии в России. В его состав входит около 100 компаний отрасли. Одним из учредителей ассоциации выступает фонд "Росконгресс".

«Росконгресс» сегодня проводит десятки отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий и три ключевых российских форума – Петербургский международный экономический форум, международный инвестиционный форум «Сочи» и Восточный экономический форум.

Глава Росконгресса Александр Стуглев ранее в СМИ заявлял о том, что форумы как экономический продукт себя окупают: «Мы должны ежегодно формировать продукт лучшего качества, нежели в предыдущие годы. Помимо конкуренции самих с собой, естественно, есть конкуренция с форматами, которые существуют в зарубежных странах, с форматами, которые существуют в России, поэтому для того, чтобы быть лучшими, надо всегда искать новизну».

Говоря об экономике форумов, он отметил, что здесь главное не бюджет события, а то, что оно создает вокруг себя. Так, Петербургский форум, непрерывно меняясь и развиваясь в течение десяти лет, за собой потянул гостиничную и транспортную инфраструктуру, которая складывалась вокруг него.

Кроме того, на каждом форуме заключаются сотни соглашений на сотни миллиардов рублей. и реализация каждого из них приносит свой экономический эффект и обеспечивает поступление дополнительных доходов в бюджет.