Единый тариф для всех. Как изменится стоимость электроэнергии в России в 2020 году 397 0 Экономика

Власти собираются пересмотреть неоправданно завышенные тарифы на электроэнергию и поднять до среднего уровня цены там, где они относительно низкие. О новом государственном подходе – единой политике в отношении формирования тарифов на электроэнергию, изданию «Известия» рассказали в Совете Федерации. По словам представителя комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова, нововведения могут быть утверждены уже в первом полугодии 2020 года.