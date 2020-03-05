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Единый тариф для всех. Как изменится стоимость электроэнергии в России в 2020 году
5 Марта 2020 397 0 Экономика
Власти собираются пересмотреть неоправданно завышенные тарифы на электроэнергию и поднять до среднего уровня цены там, где они относительно низкие. О новом государственном подходе – единой политике в отношении формирования тарифов на электроэнергию, изданию «Известия» рассказали в Совете Федерации. По словам представителя комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова, нововведения могут быть утверждены уже в первом полугодии 2020 года.
Государственные субсидии
- Средний тариф по России на электроэнергию составляет 3,4 руб. за 1 кВт/ч. Однако на Дальнем Востоке они составляют почти 8 руб. за 1 кВт/ч, а в Иркутской области – около 1 руб. По мнению правительства, это препятствует привлечению инвесторов в регионы. Хотя в целом Россия занимает 12-е место по доступности подключения к электросетям.
- В конце февраля Валентина Матвиенко во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным подняла вопрос о разнице в тарифах на электроэнергию по регионам, предложив рассмотреть тему единой госполитики по их формированию.
- Сегодня у каждого региона существуют индивидуальные тарифы на электроэнергию. При этом, как заявляли эксперты ФАС, жители страны переплачивают по многим коммунальным услугам, причем, переплата может составлять порядка 100% от их себестоимости.
- Глава правительства Михаил Мишустин поручил проработать тарифную политику. Власти намерены выровнять расценки на электроэнергию по всей стране. Это, по их мнению, позволит снизить цены прежде всего в убыточных регионах – им требуется снижение цен на энергию как минимум на 50%.
- Однако тарифы все равно должны будут иметь экономическое обоснование. В этом плане власти будут бороться с небольшими компаниями-поставщиками электроэнергии, которые завышают конечную стоимость электричества.
- Чтобы реализовать инициативу, властям понадобится субсидировать тарифы в бедных регионах. Также правительство думает о поддержке социально-ориентированных компаний. Суммы необходимых субсидий не называются.
Реально ли?
- Как рассказала член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова, из-за разницы в тарифах выстраиваются барьеры для привлечения инвестиций в регионы, которые необходимо устранять.
- Однако во всех регионах сделать одинаковые цены невозможно по объективным причинам, считает представитель Совета Федерации Дмитрий Кузьмин. «Устанавливать "среднюю температуру по больнице" в данном случае было бы неправильно. Но сократить разрыв, конечно, необходимо», – подчеркнул Кузьмин.
- Тем не менее самые высокие тарифы на электроэнергию сегодня установлены в самых бедных регионах, полдчеркивает первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. По его мнению, если власти заинтересованы в развитии субъектов, они должны изменить эту ситуацию.
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