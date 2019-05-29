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Единый евразийский рынок. Какие барьеры решили убирать лидеры стран ЕАЭС?

29 Мая 2019 51 0 Экономика
Единый евразийский рынок. Какие барьеры решили убирать лидеры стран ЕАЭС?

В Нур - Султане на заседании Высшего евразийского экономического совета президенты России, Казахстана, Киргизии, Беларуси и Армении подвели итоги того, что удалось сделать за пять лет существования Евразийского союза и обсудили, как дальше развивать единый рынок и расширять взаимодействие в торговле, промышленности, финансах, социальной политике.

Объемы интеграции

В совместном заявлении совета говорится, что единый рынок обеспечил возможности для стабильного развития национальных экономик, рост взаимной и внешней торговли, ВВП, промышленного производства, поставок. При этом результаты интеграционного взаимодействия становятся все более осязаемыми для граждан стран-участниц ЕАЭС -  расширяются возможности трудоустройства и получения социальных гарантий, открывается доступ потребителей к более качественной продукции.

На саммите было отмечено, что общий рынок охватывает более 180 миллионов потребителей, обеспечена свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы.  По итогам прошлого года совокупный ВВП государств Евразэс увеличился на 2,5 процента – до 2,2 триллиона долларов, а прирост промышленного производства в целом  составил 3,1 процента.

Хорошо развивалась и торговля не только внутри союза, но и за его пределами. Как было сказано на заседании, товарооборот с третьими странами прибавил 18,8 процента, преодолев рубеж в 750 миллиардов долларов. Объём внутренней торговли между участниками объединения поднялся на 9,2 процента – до 60 миллиардов долларов.

И судя по прозвучавшим в Нур-Султане заявлениям, на достигнутом останавливаться никто не собирается.

Мнения президентов

Президент Беларуси уверен, что нужно сосредоточиться на основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле, а положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение на общем рынке доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС. Александр Лукашенко считает необходимым  отказаться от "от протекционистских решений, запретительных и ограничительных мер".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже призвал к устранению торговых барьеров внутри ЕАЭС. "Сохраняющиеся, к сожалению, барьеры и препятствия для торговли внутри союза могут снизить доверие как отечественных, так и иностранных инвесторов к нашему интеграционному проекту, поэтому работу по их устранению надо поднять на качественно новый уровень", - сказал Токаев

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо продолжить курс на гармонизацию административных правил и процедур, устранение остающихся нетарифных барьеров, облегчение бюрократической нагрузки на бизнес, а также осуществить принятые в рамках Евразэс решения о введении наднационального регулирования в банковском и финансовом секторах, в медицине и фармацевтике, транспорте, нефтегазовой промышленности.

Сняты ограничения

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение снять ограничения по объему вывоза алкогольной и табачной продукции. До сих пор  физические лица в личных целях с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могли  вывезти 5 литров алкоголя и 200 сигарет или 250 граммов табака, сообщает РИА Новости.

Изменения вступят в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования решения.  И после этого при вывозе алкогольной и табачной продукции за рубеж в качестве подарков, сувениров и для личных целей нужно будет руководствоваться исключительно нормами ввоза страны прибытия.

Грани  сотрудничества

Высший евразийский экономический совет в Нур-Султане утвердил договорённость о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, а также учредил Евразийский совет по промышленности, который будет вырабатывать предложения по созданию совместных предприятий с учётом специализации и разделения труда в государствах Евразэс.

Страны Союза будут развивать сотрудничество в сфере цифровой экономики. В ближайшее время начнётся разработка единой информационной базы данных о производителях и их продукции, реализация пилотных проектов по маркировке товаров, организации цифровых транспортных коридоров, которые позволят заметно укрепить и увеличить транзит грузов по таможенной территории Евразэс.

Сегодня Евразийский банк развития финансирует свыше 80 проектов в области энергетики, транспорта, инфраструктуры и совокупный объём вложений банка достиг 7,7 миллиарда долларов.

Евразийская интеграция постепенно охватывает и социальную сферу. Евразийская комиссия готовит соглашение, которое позволит при начислении пенсий учитывать стаж граждан за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. И тогда будет не важно, где конкретно работал человек, главное – чтобы были соответствующие документы, подтверждающие  стаж.

На Запад и Восток

Приоритетом Евразэс остается  расширение связей с другими государствами, в первую очередь с ближайшими соседями. На заседании совета в Нур-Султане присутствовали президент Молдавии Игорь Додон и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.  Им еще раз выразили  заинтересованность в  сотрудничестве.

Кроме того, принято решение о зоне свободной торговли с Сербией. На финальной стадии находятся переговоры по аналогичному документу с Сингапуром, который признан сейчас самой конкурентоспособной экономикой мира. Завершается ратификация временного соглашения с Ираном.

По словам Владимира Путина, стратегическим партнёром ЕАЭС является Китай, который по паритету покупательной способности обогнал США и стал по объёму экономики первой экономикой мира.

«Наши процессы в рамках Евразэс вполне стыкуются с идеей Председателя КНР Си Цзиньпина об «Экономическом поясе Шёлкового пути». В ближайшие месяцы вступит в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразэс и КНР, которое станет прочной основой для взаимовыгодной кооперации в самых разных сферах», -  подчеркнул российский лидер.

ЕАЭС также выступает за развитие сотрудничества с динамичными экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона. Президент Армении сообщил о том, что он работал недавно в Пекине с китайскими коллегами и уверен, что такая работа, так же как и работа с ШОС, АСЕАН, другими странами будет способствовать развитию и осуществлению идеи большого евразийского партнёрства.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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