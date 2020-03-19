Единственный способ отбить девальвацию. Эксперт рассказал, как сохранить деньги в кризис 100935 17 Экономика

В условиях наступившего кризиса в России, включая пандемию коронавируса, существует несколько способов, которые помогут россиянам не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Один из способов – покупать акции российских компаний. Однако, как отмечает эксперт Высшей школы экономики, в такой ситуации нужно осознавать и риски.