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Единственный способ отбить девальвацию. Эксперт рассказал, как сохранить деньги в кризис

19 Марта 2020 100935 17 Экономика
Единственный способ отбить девальвацию. Эксперт рассказал, как сохранить деньги в кризис

В условиях наступившего кризиса в России, включая пандемию коронавируса, существует несколько способов, которые помогут россиянам не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Один из способов – покупать акции российских компаний. Однако, как отмечает эксперт Высшей школы экономики, в такой ситуации нужно осознавать и риски.

«Покупай российское»

  • В условиях турбулентности и обвальной девальвации рубля (минус 25% с начала года) можно сохранить свои средства, вложив их в долгосрочные рублевые акции российских компаний. В будущем ценные бумаги могут вырасти в стоимости, полагает управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.
  • По мнению эксперта, это единственный способ «отбить девальвацию» национальной валюты в моменте. Более привлекательными акции российских компаний делает общая ситуация на мировых рынках – сегодня они опустились до минимальных значений.
  • Тем не менее приобретателям акций необходимо осознавать, что в рост ценные бумаги могут пойти не сразу, но только через год или два. Это будет в том случае, если компании извлекут пользу из текущего кризиса. Один из факторов неопределенности в этом плане – действия Центробанка. Если регулятор поднимет ключевую ставку до 10%, то российскую экономику гарантировано будет ожидать рецессия и ухудшение состояния большинства компаний.
  • При этом эксперт предостерегает от валютных операций: сейчас уже поздно покупать доллары, хотя американская валюта может и подняться до 85 руб. На закрытии торгов 18 марта желающих купить доллары на Московской валютной бирже было на 123 млн долларов. Лот на 90 долларов разошелся за 4 минуты. После этого торги были прекращены в связи с превышением ограничений.

Хуже не придумали

  • Напомним, что ранее стоимость нефти Brent впервые с 2016 года упала ниже 25 долларов за баррель. После этого до минимума за четыре года значений рухнул и курс рубля: доллар подорожал до 81 рубля, а евро приблизился к 90. В это же время министр финансов Антон Силуанов заявил о возможном дефиците бюджета в 2020 году в размере 3 трлн руб. (который казначейство уже покрыло за счет девальвации)
  • Также три возможных сценария развития экономического кризиса в условиях развития эпидемии коронавируса представили в Сбербанке. Как заявил председатель правления госбанка Герман Греф, во время реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не сможет пробить нормативы регулятора по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки. Для клиентов банка, как заверил Греф, каких-то драматических последствий не будет.
  • При этом самый стрессовый сценарий развития, о котором упоминает Сбербанк, выглядит следующим образом: падение цены на нефть до 20 долларов за баррель (сейчас нефть марки Urals стоит 18 долларов), курс доллара – 100 руб. за доллар (сейчас 81). Кроме этого, он предусматривает всевозможные макроэкономические сдвиги, в частности, остановка деятельности некоторых предприятий. «Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали», – отметил Греф.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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05:34 2 0
Пупкин.:

В Засратове денег нет , хули тут думать.

03:04 0 0
Люся:

Что то меня, пенсионерку, торкнуло поменять рубли на доллары и евро полтора года назад, теперь думаю, что делать

21:17, 20.03 2 0
Елена:

Глупость!

20:29, 20.03 2 0
Диков Евгений:

Я уже сохранил. У меня дети и внуки. ВКЛАДЫВАЙТЕ СВОИ СРЕДСТВА В ДЕТЕЙ. Ни когда не прогадаете.

17:56, 20.03 1 0
Ангел:

Ну вот как может такое сказать эксперт-"..есть возможность не только сохранить,но и приумножить" и далее-"..но нужно учитывать риски".Баламуты чёртовы

16:59, 20.03 2 0
Олег:

Акции это для дураков! Фантики за место денег, а денежки крутят более умные головы потом . Развод

15:19, 20.03 12 0
гена максимов:

если цена на нефть упала все граждане россии должны скупить ее у саудовской аравии по 20 баксов напрямую без сечина потом по 150 баксов продать легко и просто

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