Капитал страны
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Единственный способ отбить девальвацию. Эксперт рассказал, как сохранить деньги в кризис
19 Марта 2020 100935 17 Экономика
В условиях наступившего кризиса в России, включая пандемию коронавируса, существует несколько способов, которые помогут россиянам не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Один из способов – покупать акции российских компаний. Однако, как отмечает эксперт Высшей школы экономики, в такой ситуации нужно осознавать и риски.
«Покупай российское»
- В условиях турбулентности и обвальной девальвации рубля (минус 25% с начала года) можно сохранить свои средства, вложив их в долгосрочные рублевые акции российских компаний. В будущем ценные бумаги могут вырасти в стоимости, полагает управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган.
- По мнению эксперта, это единственный способ «отбить девальвацию» национальной валюты в моменте. Более привлекательными акции российских компаний делает общая ситуация на мировых рынках – сегодня они опустились до минимальных значений.
- Тем не менее приобретателям акций необходимо осознавать, что в рост ценные бумаги могут пойти не сразу, но только через год или два. Это будет в том случае, если компании извлекут пользу из текущего кризиса. Один из факторов неопределенности в этом плане – действия Центробанка. Если регулятор поднимет ключевую ставку до 10%, то российскую экономику гарантировано будет ожидать рецессия и ухудшение состояния большинства компаний.
- При этом эксперт предостерегает от валютных операций: сейчас уже поздно покупать доллары, хотя американская валюта может и подняться до 85 руб. На закрытии торгов 18 марта желающих купить доллары на Московской валютной бирже было на 123 млн долларов. Лот на 90 долларов разошелся за 4 минуты. После этого торги были прекращены в связи с превышением ограничений.
Хуже не придумали
- Напомним, что ранее стоимость нефти Brent впервые с 2016 года упала ниже 25 долларов за баррель. После этого до минимума за четыре года значений рухнул и курс рубля: доллар подорожал до 81 рубля, а евро приблизился к 90. В это же время министр финансов Антон Силуанов заявил о возможном дефиците бюджета в 2020 году в размере 3 трлн руб. (который казначейство уже покрыло за счет девальвации)
- Также три возможных сценария развития экономического кризиса в условиях развития эпидемии коронавируса представили в Сбербанке. Как заявил председатель правления госбанка Герман Греф, во время реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не сможет пробить нормативы регулятора по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки. Для клиентов банка, как заверил Греф, каких-то драматических последствий не будет.
- При этом самый стрессовый сценарий развития, о котором упоминает Сбербанк, выглядит следующим образом: падение цены на нефть до 20 долларов за баррель (сейчас нефть марки Urals стоит 18 долларов), курс доллара – 100 руб. за доллар (сейчас 81). Кроме этого, он предусматривает всевозможные макроэкономические сдвиги, в частности, остановка деятельности некоторых предприятий. «Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали», – отметил Греф.
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В Засратове денег нет , хули тут думать.
Что то меня, пенсионерку, торкнуло поменять рубли на доллары и евро полтора года назад, теперь думаю, что делать
Глупость!
Я уже сохранил. У меня дети и внуки. ВКЛАДЫВАЙТЕ СВОИ СРЕДСТВА В ДЕТЕЙ. Ни когда не прогадаете.
Ну вот как может такое сказать эксперт-"..есть возможность не только сохранить,но и приумножить" и далее-"..но нужно учитывать риски".Баламуты чёртовы
Акции это для дураков! Фантики за место денег, а денежки крутят более умные головы потом . Развод
если цена на нефть упала все граждане россии должны скупить ее у саудовской аравии по 20 баксов напрямую без сечина потом по 150 баксов продать легко и просто