Дырявый «Союз». Американцев подозревают в преднамеренной порче космического корабля

Стало известно о новой версии разгерметизации «Союза МС-09». Не исключено, что отверстие в космическом корабле могли специально сделать американские астронавты. Это нужно было для того, чтобы как можно быстрее доставить на Землю одного из заболевших коллег. Как пишет «Коммерсант», именно эту версию рассматривает специальная комиссия «Роскосмоса». В случае если версия о преднамеренной порче корабля со стороны американцев подтвердится, то и без того по напряженным космическим отношениям России и США будет нанесен серьезный удар.

«Ситуация намного сложнее, чем мы думали»

Для расследования инцидента, связанного с утечкой воздуха с космического корабля «Союз МС-09», была сформирована специальная комиссия. Об этом «Коммерсанту» рассказал собеседник из «Роскосмоса». Группу специалистов возглавляет и.о. первого замгендиректора госкорпорации Николай Севастьянов. Экспертам предстоит изучить информацию, которая была получена на первом этапе расследования. Кроме этого, будут установлены новые факты, которые привели к разгерметизации космического корабля.

Комментируя ситуацию, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время Восточного экономического форума сообщил, что «результаты, которые мы получили, не дают нам объективной картины». «Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше», – подчеркнул он.

Инцидент с кораблем

О том, что на пристыкованном к МКС «Союзе» начало падать давление, стало известно 30 августа. Выяснилось, что в бортовом отсеке появилась микротрещина размером около 1,5 мм. Для того чтобы понять, из какого места происходит утечка, все шестеро космонавтов (включая американцев) собрались в российском сегменте. После этого стали поочередно перекрывать отсеки, чтобы выяснить, где и что произошло. В конечном итоге, по словам Рогозина, проблему удалось локализовать. «Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле «Союз МС»»,– сказал тогда глава «Роскосмоса».

Далее российские космонавты выступили с предложением сделать на трещину заплатку при помощи герметика и медицинской марли. Однако командир экипажа, кем является астронавт NASA Эндрю Фойстел, в ходе диалога с Хьюстоном и Москвой решил предложить подождать еще 24 часа – чтобы подумать над другими вариантами решения проблемы, поскольку инцидент не представлял угрозы для жизни экипажа. Однако в тот же вечер российским космонавтам из ЦУПа пришла команда: заделать отверстие специальным герметиком.

Американский шлюз

Появилось несколько версий по поводу того, как могла появиться трещина в корабле: микрометеорит и производственный брак (отверстие просверлили еще на Земле). 30 августа в разговоре с ЦУПом проинформировали о том, что на месте, где находится трещина, которая, как выяснилось, сделана сверлом, нашли нефабричные следы клея. Источник «Коммерсанта», который принимает участие в расследовании инцидента, рассказал, что эксперты придерживаются мнения о том, что производственный брак или халатность – это не главная версия случившегося.

После того, как была поднята вся необходимая документация, были опрошены сотрудники РКК, просмотрены фотоснимки, присланные российскими космонавтами, выяснилось, что повреждение корабль получил уже в космосе, когда пристыковался к МКС. Более того, изучив подробно характер самого повреждения, был сделан вывод о том, что дыра появилась не с первой попытки: вокруг нее было несколько точек, которые образовались после секундного касания сверла.

Те, кто принимает участие в расследовании, считают, что подобные точки могли образоваться из-за того, что у дрели не было упора (на нее не оказывалось давление), что характерно для работ в безвоздушном пространстве. «Наш «Союз» стоит у модуля «Рассвет» – это прямо у шлюза с американской частью станции. Доступ в наш корабль возможен только с разрешения нашего командира, но исключать несанкционированный доступ американцев мы не можем»,– прокомментировал ситуацию собеседник «Коммерсанта». Он отметил, что российским космонавтам из ЦУПа поступило распоряжение: не допускать специалистов США к российской части МКС без разрешения командира.

Приоритетная версия

Как пишет «Коммерсант», основная версия, которой придерживаются в «Роскосмосе», говорит о преднамеренных действиях астронавтов США, которые попытались «ускорить» досрочную отправку корабля на Землю. Причина – болезнь одного из членов экипажа. Обо всем этом изданию рассказал высокопоставленный собеседник. Он поясняет, что срочная эвакуация экипажа дала бы возможность полноценно вылечиться.

А вот бытовой отсек, где было найдено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. То есть, по сути, при таком сценарии улики бы исчезли. Кроме этого, как поясняет источник, в случае острой медицинской необходимости американцы будут вынуждены сами платить за новый корабль.

Вообще прецедентов, когда космическая миссия прерывалась из-за болезни одного из членов экипажа, не так много. Так, в 1985 году советский летчик-космонавт Владимир Васютин решил утаить от медкомиссии проблемы урологического характера, и отправился на орбитальную станцию «Салют-7». В итоге, по причине ухудшения состояния здоровья весь экипаж был вынужден досрочно вернуться на Землю.

Сегодня на Международной космической станции находится шест космонавтов: американцы Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньен-Чэнселлор, немец Александр Герст и россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.