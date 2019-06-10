Движение к мировому кризису. Чем торговая война США с Китаем может навредить России?

Если США будут продолжать политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем, то замедления экономического роста и повышения уровня инфляции в странах - основных игроках глобального рынка уже не удастся избежать. Такой прогноз озвучил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на полях встречи министров торговли и цифровой экономики G20 в Японии

Никому мало не покажется

«Еще несколько сильных шагов с точки зрения увеличения тарифов – и это окончательно разрушит и производственные цепочки и приведет к инфляционным тенденциям в основных странах, торгующих на глобальном рынке», - цитирует ТАСС Максима Орешкина.

Российский министр утверждает, что если Вашингтон не изменит свою политику в отношении Китая, то не сможет миновать сценария, при котором произойдет замедление роста и увеличения инфляции одновременно. Он высказал предположение, что США не в полной мере осознают те экономические последствия, к которым подобные действия могут привести.

Однако замедление роста мировой экономики и торговли негативно скажется не только на США, но и на России, оставаясь сдерживающим фактором. Странам-участницам «Большой двадцатки» (G20) необходимо договариваться жить по единым правилам, в противном случае «мир разбежится по своим углам»

Зеркальные пошлины

Напомним, что в первых числах мая американский президент Дональд Трамп приказал ввести пошлины на товары из Китая на 300 миллиардов долларов. Со своей стороны Китай дал зеркальный ответ, объявив о том, что с первого июня вводит увеличенные пошлины на ввоз товаров США на сумму 60 миллиардов долларов.

Размер пошлин с 10 до 25% на китайские товары США подняли с 10 мая. Комментируя этот шаг, глава США заявил, что это оказалось «следствием» срыва Пекином переговоров о торговой сделке между странами. Поэтому вполне можно объяснить заявление Китая о том, что из-за действий США им «с сожалением» придется принять ответные меры. В конечном итоге 13 мая Госсовет Китая по таможенным пошлинам заявил о повышении пошлин с 10 до 25% на ряд ввозимых из США товаров.

Чего боятся США

Как писали СМИ, торговая война между США и Китаем началась после того, как Вашингтон стал подозревать Пекин в искусственной манипуляции курсом своей национальной валюты и создании невыгодных для американских компаний условий. Китай эти обвинения категорически отвергает.

Волнение американских властей вызывает динамичное развитие отношений Китая с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что в Вашингтоне «очень сильно испугались» теплых отношений Москвы и Пекина и США сделают все, чтобы ослабить эти взаимоотношения. «Они будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум – все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы и реализуются планы они уже реализуются», - пояснила Захарова в эфире ТК «Россия-1».