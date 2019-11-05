Два процента – два триллиона. Власти подсчитали эффект от повышения НДС для российского бюджета

В результате повышения с 2019 года ставки НДС на 2 процента в российский бюджет поступит порядка двух триллионов рублей в ближайшие три года. Как заявили в Минфине РФ, рост доходов казны от повышения ставок налога на добавленную стоимость стал рекордным во втором и третьем квартале этого года, достигнув 22-25 процентов.

Рост в реальном выражении

В период с 2020–2022 года в федеральный бюджет поступит порядка двух триллионов рублей в результате повышения ставки НДС до 20% с января этого года. В 2020 году будет идти речь о поступлении 639 млрд рублей, в 2021-м — 686 млрд рублей, а в 2022 году — 737 млрд рублей. Как передает РБК, соответствующая информация содержится в обновленных данных Минфина в проекте федерального бюджета на 2020-й и ближайшие три года.

В Минфине отмечают, что только от повышения ставки НДС поступления в бюджет будут увеличиваться более чем 7% как в 2021, так и в 2022 годах. То есть этот рост будет выше уровня инфляции ( 4% ежегодно), а значит дополнительные доходы бюджета, о которых идет речь, будут увеличиваться в реальном выражении.

В 2018 году государство поступления НДС превысили 6 трлн рублей и обеспечили более 31% всех доходов федерального бюджета.

Цена роста НДС

С самого начала решение увеличить налоговую нагрузку на фоне слабого экономического роста вызвало волну критики в адрес правительства России. Так, эксперты британской Oxford Economics даже заявили, что из-за роста ставки НДС вклад инвестиционных нацпроектов в рост российского ВВП будет сведен практически к нулю. Сбудется или нет их прогноз, пока сказать трудно. Но прогнозы других аналитиков о росте цен на товары с длинной производственной цепочкой и высокой наценкой, к сожалению, оправдались. После повышения НДС в России заметно подорожали автомобили, бензин, недвижимость, одежда, бытовая техника, платные медуслуги и услуги ЖКХ. Практически не изменилась стоимость лишь ограниченного числа социально значимых товаров и услуг, в отношении которых установлена льготная 10-процентная ставка НДС. Это прежде всего, продукты, книги, обувь, некоторые лекарства и медицинские изделия.

Несмотря на то, что НДС в казну перечисляет бизнес, по сути, оплачивают его потребители, ведь этот налог включен в стоимость товаров и услуг на прилавках.

Фискальный эффект

Первоначально у экспертов были сомнения о том, что рост ставки НДС сможет оправдать себя с точки зрения собираемости этого налога. Но они не оправдались.

Чисто фискальный эффект от роста ставки НДС оказался на уровне первоначальных ожиданий Минфина РФ. Так, поступления от внутреннего НДС на товары, которые были проданы в России, показали рост на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах 2019-го по сравнению с 2018 годом. За девять месяцев этого года сумма поступлений по внутреннему НДС увеличилась на 16% - достигнув 3,16 трлн рублей, а по ввозному НДС рост составил 14% - до 2 трлн рублей.

По данным министерства финансов, налоговая база расширяется, в том числе за счет вовлечения тех, кто раньше НДС не платил. Управляющий партнер юридический компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик отмечает, что поступления бюджета от НДС будут расти, в том числе, благодаря усиленному администрированию со стороны ФНС. В стране запущена на полную мощность система АСК НДС-2, которая автоматически выявляет уклонение от уплаты НДС, расширяется практика борьбы с «необоснованной налоговой выгодой», растут доначисления по результатам налоговых проверок.

По предварительным оценкам Минфина РФ, с учетом того, что первый квартал НДС еще платился по прежней ставке 18%, к концу года в бюджет поступит около 507 млрд рублей. То есть в результате повышения НДС будет обеспечено порядка 7% общих поступлений НДС за год.

Аналитики рейтингового агентства АКРА дают еще более оптимистичные прогнозы по дополнительным поступления НДС в 2019 году - 545 млрд рублей. Как сообщил в разговоре с РБК заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, если бы НДС весь год платился по ставке 20%, то сумма дополнительных доходов бюджета могла бы превысить 700 млрд рублей.

