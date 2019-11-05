Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 НОЯ, 07:30 МСК
USD (ЦБ)    63,2480
EUR (ЦБ)    70,4203

06 НОЯ, 07:30 МСК
USD (ЦБ)    63,2480
EUR (ЦБ)    70,4203
﻿

Два процента – два триллиона. Власти подсчитали эффект от повышения НДС для российского бюджета

5 Ноября 2019 465 1 Экономика
Два процента – два триллиона. Власти подсчитали эффект от повышения НДС для российского бюджета

В результате повышения с 2019 года ставки НДС на 2 процента в российский бюджет поступит порядка двух триллионов рублей в ближайшие три года. Как заявили в Минфине РФ, рост доходов казны от повышения ставок налога на добавленную стоимость стал рекордным во втором и третьем квартале этого года, достигнув 22-25 процентов.

Рост в реальном выражении

В период с 2020–2022 года в федеральный бюджет поступит порядка двух триллионов рублей в результате повышения ставки НДС до 20% с января этого года. В 2020 году будет идти речь о поступлении  639 млрд рублей, в 2021-м — 686 млрд рублей, а в 2022 году — 737 млрд рублей. Как передает РБК, соответствующая информация содержится в обновленных данных Минфина  в проекте федерального бюджета на 2020-й и ближайшие три года.

В Минфине отмечают, что только от повышения ставки НДС поступления в бюджет будут  увеличиваться более чем 7% как в 2021, так и в 2022 годах. То есть этот рост будет выше уровня инфляции ( 4% ежегодно), а значит дополнительные доходы бюджета, о которых идет речь, будут увеличиваться в реальном выражении.
В 2018 году государство поступления НДС превысили  6 трлн рублей и обеспечили более  31% всех доходов федерального бюджета.

Цена  роста НДС

С самого начала решение увеличить налоговую нагрузку на фоне слабого экономического роста вызвало волну критики в адрес правительства России. Так, эксперты британской Oxford Economics даже заявили, что из-за роста ставки НДС вклад инвестиционных нацпроектов в рост российского ВВП будет сведен практически к нулю. Сбудется или нет их прогноз, пока сказать трудно. Но прогнозы  других аналитиков о росте  цен на товары с длинной производственной цепочкой и высокой наценкой, к сожалению, оправдались. После повышения НДС  в России заметно подорожали  автомобили, бензин, недвижимость, одежда, бытовая техника, платные медуслуги и услуги ЖКХ. Практически не изменилась стоимость лишь ограниченного числа социально значимых товаров и услуг, в отношении которых установлена льготная 10-процентная ставка НДС. Это прежде всего, продукты, книги, обувь, некоторые лекарства и медицинские изделия.

Несмотря на то, что НДС в казну перечисляет бизнес, по сути, оплачивают его потребители, ведь этот налог включен в стоимость товаров и услуг на прилавках.

Фискальный эффект

Первоначально у экспертов  были сомнения о том, что рост ставки НДС сможет оправдать себя с точки зрения собираемости этого  налога. Но  они не оправдались.

Чисто фискальный эффект от роста ставки НДС оказался на уровне первоначальных ожиданий Минфина РФ. Так, поступления от внутреннего НДС на товары, которые были проданы в России, показали рост на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах 2019-го по сравнению с 2018 годом. За девять месяцев этого года сумма поступлений по внутреннему НДС увеличилась на 16% - достигнув 3,16 трлн рублей, а по ввозному НДС рост составил 14% - до  2 трлн рублей.
По данным министерства финансов,  налоговая база расширяется, в том числе за счет вовлечения тех, кто раньше НДС не платил. Управляющий партнер юридический компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик отмечает, что поступления бюджета от НДС будут расти, в том числе, благодаря усиленному администрированию со стороны ФНС. В стране запущена  на полную мощность система АСК НДС-2, которая автоматически выявляет уклонение от уплаты НДС, расширяется практика борьбы с «необоснованной налоговой выгодой»,  растут доначисления по результатам налоговых проверок.

По предварительным оценкам Минфина РФ, с учетом того, что первый квартал НДС еще платился по прежней ставке 18%, к концу года в бюджет поступит около 507 млрд рублей. То есть в результате повышения НДС  будет обеспечено порядка 7% общих поступлений НДС за год.

Аналитики рейтингового агентства АКРА дают еще более оптимистичные прогнозы по дополнительным поступления НДС в 2019 году - 545 млрд рублей. Как сообщил в разговоре с РБК заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, если бы НДС весь год платился по ставке 20%, то сумма дополнительных доходов бюджета могла бы превысить 700 млрд рублей.
 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
02:52 0 0
Леонид:

Гнать эти власти надо. У нас очень много всяких институтов, аналитиков, экономистов. Их столько, что если дать им по лопате, то они быстро выкопают канал от Москвы до Тихого океана. Необходимо снижать налоги и одновременно увеличивать свое производство. Необходимо резко уменьшать поставку сырья за границу, и обеспечить доступ предпринимателей-производственников к нашему сырью по минимальным ценам. Производить необходимо все самим, а не покупать тазики и ведра в Китае из нашего сырья или сковородки и кастрюли из Европы, опять из нашего металла. Нам увеличивают НДС, а добавленную стоимость оставляем за границей, покупая продукцию из нашего сырья. Что может быть бестолковие?

Статьи

Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?

Компенсации дольщикам. Какие выплаты по недостроям получат от государства участники ЖСК?
Общество

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?

Репарация или помощь? Кто и как будет восстанавливать Донбасс?
Политика

Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?

Оружейный рынок. Кто побеждает в мировой конкурентной борьбе?
Наука и технологии

Лучшее – враг хорошего. Почему ожидания портят нам жизнь?

Лучшее – враг хорошего. Почему ожидания портят нам жизнь?
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.

В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.

В Адыгее открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием

В Адыгее открылся крупный диагностический центр с вертолетной площадкой и новейшим оборудованием

Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове

Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове

В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей

В Тюмени открыли единственный на Урале завод по производству «ультра-фреш» продукции из овощей

Новости дня

07:25 Атака на погранзаставу в Таджикистане: ликвидировано 15 боевиков Атака на погранзаставу в Таджикистане: ликвидировано 15 боевиков
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
Процесс разведения сил в Донбассе сорвался
05 НОЯ, 23:39 Беспокоитесь о свинце в вашей воде? Вот что вы можете предпринять Беспокоитесь о свинце в вашей воде? Вот что вы можете предпринять
05 НОЯ, 23:11 Водительское удостоверение Брежнева выставят на торги в Москве Водительское удостоверение Брежнева выставят на торги в Москве
05 НОЯ, 22:59 Песков прокомментировал новое повышение ставки НДС Песков прокомментировал новое повышение ставки НДС
05 НОЯ, 22:29 Российские банки отказываются принимать маткапитал в качестве первого взноса по ипотеке Российские банки отказываются принимать маткапитал в качестве первого взноса по ипотеке
05 НОЯ, 22:27 Украина временно закроет пограничный переход на въезде в Крым Украина временно закроет пограничный переход на въезде в Крым
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа
05 НОЯ, 21:05 Путин хочет заменить "Википедию" на другую энциклопедию Путин хочет заменить "Википедию" на другую энциклопедию

Узнай, страна!

05 НОЯ, 14:49 В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд. В Иркутской области модернизировали картонное производство в рамках инвестпрограммы объемом $3 млрд.
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
Налог на воздух. Почему предложения Чубайса исключили из законопроекта о парниковых газах?
05 НОЯ, 13:26 Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове Детский сад – технопарк: еще одно уникальное дошкольное учебное учреждение открыли в Тамбове
01 НОЯ, 13:02 Вологодская ТПП и Экспоцентр обсудили сотрудничество на 2020 год Вологодская ТПП и Экспоцентр обсудили сотрудничество на 2020 год
31 ОКТ, 08:53 Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан Энергосберегающие технологии из Омска заинтересовали Казахстан
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
Гарантированный план. Власти придумали новую систему пенсионных накоплений для россиян
Гарантированный план. Власти придумали новую систему пенсионных накоплений для россиян
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter