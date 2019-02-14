Дороги покроют «суперасфальтом», Медведев задумался о стратегическом развитии России и другие новости четверга

Дошли и до агросектора: в 13 регионах России Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ провели проверку поставщиков сельхозпродукции, подозреваемых в недоплате налогов. Речь идет о крупнейших заводах-переработчиках животноводческой, мукомольной и комбикормовой продукции, передает ТАСС. На данный момент установлены по меньшей мере пять нарушителей. Проверки будут продолжаться.

21 истребитель Миг-29 может закупить Индия у России, передает РИА Новости. Стоимость каждой машины может достигать 25 млн долларов. Миг-29 – истребитель четвертого поколения, предназначенный для уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях. На сегодняшний день индийские ВВС укомплектованы российскими самолетами на 70%.

Дмитрий Медведев выступил с программным заявлением о стратегических целях развития страны, сообщает РИА Новости. Он отметил, что основная цель – это ускоренное развития России по ключевым направлениям, определяемым двенадцатью национальными проектами, на которые выделяется 25,7 трлн руб. Особое внимание, по словам премьера, будет уделяться развитию здравоохранения, образования, внедрению передовых технологий. Будут интенсивно развиваться транспортная, цифровая, энергетическая инфраструктуры. Через шесть лет, подчеркнул Медведев, Россия будет притягивать лучшие умы и идеи как внутри страны, так и за рубежом.

Индексация МРОТ в данный момент не обсуждается, приводит слова министра труда Максима Топилина «Интерфакс». Министр отметил, что МРОТ (сейчас он составляет 11,280 руб. в месяц) будет расти по мере повышения прожиточного минимума. Сейчас, согласно указу президента, оба показателя – МРОТ и прожиточный минимум, должны совпадать. Величина прожиточного минимума может быть изменена в 2021 году.

Растет производство золота в России – в прошлом году оно составило 314,42 тонны, что превышает показатели 2017 года на 2%, передает «Интерфакс». Производство серебра выросло на 7% и составило почти 1,12 тыс. тонн. Вот так бы и вся остальная экономика росла.

В России появится «суперасфальт», пишут «Известия». Он позволит увеличить периодичность ремонтных работ с 4-5 до 12 лет, срок проведения капитального ремонта возрастет с 12 до 24 лет. В ближайшие 2 года «суперасфальтом» покроют около тысячи километров дорог.