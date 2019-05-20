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Дороги дороже. Почему грузовикам и фурам запретят ездить днем в летнюю жару?

20 Мая 2019 625 0 Экономика
Дороги дороже. Почему грузовикам и фурам запретят ездить днем в летнюю жару?

Движение грузовиков в дневное время по российским дорогам будет ограничено – соответствующие меры по приказу Росавтодора действуют с сегодняшнего дня и по 31 августа. Уточняется, что речь идет о днях, когда температура воздуха будет выше отметки 32°C. Ни для кого не секрет, что в такой зной на дорогах нашей страны большегрузный транспорт оставляет колеи на асфальте.

Временные ограничения 

Об ограничении движения большегрузного транспорта по автодорогам России в дневное время в период с 20 мая по 31 августа сообщается в приказе Росавтодора, информирует НСН. В дни, когда воздух будет выше отметки 32°C, грузовики не будут пользоваться определенными участками федеральных трасс и городских магистралей. Из-за такой жары, как пояснили в ведомстве, на асфальтовой дороге после проезда тяжелых грузовых авто, появляется колея.

Уточняется, что под такие ограничения попадают участки трасс М-9 «Балтия» с 419-го по 616-й километр, М-10 «Россия» из Москвы в Петербург — c 593-го по 674-й километр. В этом же списке - некоторые дороги на подъезде к крупнейшим российским транспортным узлам и административным центрам. Полный список можно увидеть на официальном сайте Росавтодора.

В случае нарушения в отношении водителей фур будут применяться административные меры.

Автомобили, чья грузоподъемность составляет более тонны, не могут въезжать в пределы третьего транспортного кольца столицы. Большегрузы порядка 12 тонн — в пределы МКАД и на МКАД с 06:00 до 22:00, причем, не зависимо от дня недели и времени года.

Что еще изменится

Изменится порядок выдачи разовых пропусков для въезда грузовиков: документ будет выдаваться в случае необходимости: например, если требуется срочно привезти скоропортящийся товар. При этом, как отмечается, так называемые разовые пропуска, которые будут действовать не более пяти дней, будут выдавать на каждую машину не чаще двух раз в месяц. Кроме этого, минимальное время, которое нужно для оформления пропуска, будет увеличено до восьми часов.

Как напоминает Газета.ру, за последнее время в России в принципе изменяется порядок автодвижения по крупным автомобильным магистралям и трассам. Так, в декабре сообщалось, что Росавтодор планирует увеличить разрешенный лимит скорости на нескольких участках трасс в Псковской области и Пермском крае. Плюс к этому, скоростной лимит будет увеличен на платных дорогах М-4 «Дон» и М-11 «Санкт-Петербург – Москва».

Изменения коснуться и дорог Псковщины, где скоростной лимит вырастет с 90 км/ч до 110 км/ч на участках трассы М-9 «Балтия», а также дорогах Р-23, Р-56 и А-212. Аналогичная история ждет участок трассы Р-242 из Перми в Екатеринбург.

Скоростные участки

На сегодняшний день в России существует только 20 участков со скоростным лимитом в 110 км/ч. В дальнейшем Росавтодор собирается увеличить лимит на трассах Р-22 «Каспий», А-289 из Краснодара в Керчь, Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск. Здесь же – дороги М-8 «Холмогоры», Р-217 «Кавказ», М-5 «Урал» и А-370 «Уссури».

Но есть одно существенное «но»: перед тем, как увеличить скоростной лимит, необходимо выполнить ряд условий. В частности, обеспечить разделенные транспортные и пешеходные потоки, установить искусственное электроосвещение, а также построить барьерное ограждение посередине проезжей части и вдоль обочин, установить противоослепляющие экраны. В общем, список довольно-таки внушительный.

Есть еще один важный момент: увеличение лимита максимальной скорости с соблюдением повышенных требований к безопасности сокращает аварийность на трассах, поясняют в Росавтодоре. Эти данные подтверждают результаты, которые собирались во время исследований на тестовых участках, в период с 2013 года.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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