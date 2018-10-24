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Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды

24 Октября 2018 173 0 Тренды События и факты
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды

Владимир Путин на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил устроить встречу с американским лидером в ноябре этого года в Париже во время мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Болтон в ответ заявил, что Дональду Трампу «будет очень приятно встретиться» с Путиным.

Россияне сталкиваются с трудностями при работе с китайскими банками из-за санкционных рисков, пишет газета «Коммерсант». Речь идет о своевременном проведении межбанковских платежей и открытию корреспондентских счетов. С этими трудностями сталкиваются не только фигуранты санкционных списков, но и те юридические и физические лица, которых санкции не коснулись. При этом Народный банк Китая заявляет, что «готов продолжать» передавать коммерческим банкам КНР информацию «о характере действующих санкционных ограничений».

Курс доллара может вырасти до 80–90 руб., если цена на нефть обрушится до 50–55 долларов за баррель, а внешние санкции и покупки валюты на внутреннем рынке сохранятся, считают аналитики Института Гайдара. В одобренном правительством проекте федерального бюджета на ближайший трехлетний срок заложено два варианта развития событий – базовый, и консервативный. Курс рубля при этом, согласно базовому сценарию, снизится с 61,7 руб. за доллар в 2018 году до 64 руб. к 2021 году, а по консервативному – до 65,7 руб. за доллар. В Счетной палате заложенный в проект бюджета курс рубля сочли слишком оптимистичным, сообщает РБК.

Попавшая под санкции «Судоходная компания Гудзон» обратилась в Минфин США с просьбой исключить ее из черного списка, передает РИА Новости. Американская сторона утверждала, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

Международные инвесторы увеличивают вложения в российский фондовый рынок. Главная причина – уверенность экспертов в том, что Вашингтон не решится на жесткие санкции против Москвы, поскольку это ударит по самим США и их союзникам. Кроме пенсионных фондов, крупнейшими инвесторами в российские гособлигации выступают компании BlackRock (2,526 млрд долларов), GAM (997 млн), Stone Harbor (586 млн), Allianz (576 млн) и многие другие. Эксперты уверены, что их лоббистские возможности значительно охладят санкционный пыл американских законодателей, пишет РИА Новости.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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