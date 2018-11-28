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«Доллар уходит от нас». Путин выступил на форуме «Россия зовет»

28 Ноября 2018 171 0 Экономика
«Доллар уходит от нас». Путин выступил на форуме «Россия зовет»

В Москве с 28 по 30 ноября на площадке Центра международной торговли проходит юбилейный десятый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитала «Россия зовет!». В программе мероприятия, тема которого звучит как «Создавать партнерства. Устранять разногласия» – обсуждение экономического развития России, стратегии ускорения регионального роста, тенденций на рынках капиталов и других вопросы, связанных с бизнесом и инвестициями. В числе участников – руководители крупнейших международных и российских корпораций, инвестиционных фондов и ведущих российских компаний. Главным гостем первого дня форума стал президент России Владимир Путин.

Украинский вопрос

Выступая перед публикой, хозяин форму – глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его банк планировал покинуть украинский рынок цивилизованно, в частности, собирался выплатить остававшиеся примерно 100 млн долларов корпоративных и частных депозитов до конца следующего года. Однако Костин убежден, что на Украине делают все, чтобы российских компаний, в том числе и банков, на территории страны было меньше либо они вообще перестали работать.

«Мы за последние годы вернули примерно 800 млн долларов депозитов населения, у нас, в общем-то, осталось сегодня корпоративных и частных депозитов на сумму чуть больше 100 миллионов долларов. Небольшая сумма, мы готовы были рассчитаться, по крайней мере, до конца следующего года. Нам не дали», – заявил Костин.

Так Костин прокомментировал заявление Нацбанка Украины о признании «дочки» российского ВТБ неплатежеспособной. До этого, 13 ноября, в НБУ из-за «снижения объема ликвидности» решили отнести украинскую «дочку» ВТБ к категории проблемных.

Защищены от санкций?

Затрагивалась и тема санкций. По словам министра финансов России Антона Силуанова, в Минфине не видят серьезных рисков от ужесточения санкций или их распространения на российский госдолг. Силуанов отметил, что в России развиваются новые инструменты, благодаря которым, в случае потери иностранных инвесторов, государство будет рассчитывать на внутренний спрос.

«Основная наша защита – профицит (бюджета) и отсутствие необходимости значительных объемов заимствований для финансирования долга. Есть уверенность, что внутренние инвесторы будут присутствовать на рынке. Серьезных рисков мы не видим», – подчеркнул министр.

Слово президента

Вступительный монолог президента России Владимира Путина пленарной сессии форума продлился не больше десяти минут. После чего он согласился отвечать на вопросы участников форума – в прошлом году он такой «услуги» собравшейся аудитории не оказал и поспешил покинуть мероприятие.

В первой части своего выступления российский лидер заявил, что ситуация в российской экономике остается стабильной, при этом за три квартала 2018 года ВВП России увеличился на 1,5%.

Президент России также отметил, что более высокие темпы показывает промышленное производство: плюс 3% за девять месяцев этого года. Обрабатывающие производства прибавили 3,2% «На низких уровнях находятся такие ключевые показатели, как инфляция и безработица», – добавил Путин. Вместе с этим он оговорился, что сегодняшних темпов экономического роста недостаточно для кардинального повышения уровня жизни россиян.

Затрагивая тему вложений в развитие страны со стороны представителей российского бизнеса, Путин заявил, что эти темпы наращиваются. Даже несмотря на то, что на Россию пытаются оказать внешнее давление.

«Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев вырос на 4,1%. Такой деловой оптимизм инвесторов, их позитивный настрой – важный индикатор уверенности бизнеса, и мы это высоко ценим», – сказал президент России.

Младенцы на завтрак

Отвечая на вопросы из зала, Путин затронул тему дедолларизации российской экономики. По его словам, это не Россия уходит от доллара, а «доллар уходит от нас». При этом «те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».

Прозвучал и ранее анонсированный комментарий по поводу инцидента в Керченском проливе и нового витка кризиса в отношениях с Украиной. По словам Путина, это была провокации с украинской стороны, а также «нечистоплотная игра в интересах подавления политических оппонентов». Путин также отметил, что его удивило введение военного положения после «обычного пограничного инцидента». По его мнению, киевским властям все сходит с рук, поскольку они «с успехом продают антироссийские настроения». «Если они попросят младенцев на завтрак, им и младенцев, кажется, подадут».

На вопрос о том, какой будет Россия после Путина, президент заявил: «Куда вы так торопитесь? Я пока никуда не собираюсь». Россия, по его словам, чувствует себя «уверенно и самодостаточно», а будущее страны президент связывает с национальными проектами. «Это масштабные, очень амбициозные задачи. Если мы будем уверенно идти по пути их решения, то страна будет меняться, меняться к лучшему», – подчеркнул Путин.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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