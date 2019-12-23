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Долги россиян по кредитам достигли 227 тыс. руб. на человека. В каких регионах задолженность растет быстрее всего?
23 Декабря 2019 58 0 Экономика
Калмыкия, Курганская область и Тува – признаны самыми закредитованными регионами России. Средний уровень долговой нагрузки на граждан в них составил 73-86%. В Крыму и Ингушетии кредитов выдано наименьшее количество. При этом в среднем на россиянина приходится 227 тыс. руб. долга, выяснили эксперты РИА Новости.
Объем долга вырос
- В 2019 году в России на фоне снижающейся процентной ставки Центробанка и ставок по кредитам розничных банков высокими темпами растет потребительское кредитование. Отличие текущей ситуации от 2017 и 2018 года в том, что в предыдущие годы рост фиксировался в основном в области залогового кредитования – ипотеки и автокредитов. Потребительское же кредитование является беззалоговым.
- Количество кредитов, взятых россиянами за год, увеличилось на 19,4% – до 17,2 трлн руб. Это происходит при номинальном росте доходов – на 0,9%, по данным Росстата. По мнению экспертов, гражданам приходится брать кредиты из-за не растущих зарплат, чтобы поддерживать привычный уровень потребления.
- В результате объем суммарного долга на одного экономически активного россиянина за 2019 год вырос на 37 тыс. и достиг 227 тыс. руб. Тем самым уровень закредитованности граждан – отношение долга к годовой зарплате – увеличился с 44,9% в 2018 году до 47,1% в текущем году.
Лидеры и аутсайдеры
- Регионы с минимальным уровнем закредитованности относятся к югу страны – это Северный Кавказ и Южный федеральный округ. Меньше всего кредитов в Ингушетии (уровень долга к годовой зарплате в среднем – 9,9%). Но это объясняется недоступностью кредитов – в региона работает небольшое число банков.
- В Крыму и Севастополе закредитованность оценивается в 13,9% и 15,9% соответственно. Причина та же – отсутствие крупных банков. Местные же банки не могут удовлетворить весь спрос.
- В Дагестане и Чечне уровень закредитованности тоже не высок – 17,9% и 18,7% соответственно.
- Чукотка – единственный не южный регион, в котором население не сильно закредитовано – 26,9%.
- В Калмыкии, Туве и Курганской области население взяло наибольшее количество кредитов. Так, в Калмыкии долговая нагрузка достигла 86% от годового дохода, в Туве – 76%, а в Курганской области – 73%.
Долги растут везде
- Медианный (средний) прирост задолженности в российских регионах составил 32,2 тыс. руб. на человека. Это 19,4% от среднего долга заемщика перед банком.
- Наибольший прирост кредитной задолженности на одного жителя региона зафиксирован в Московской области – 66 тыс. руб.
- В Ямало-Ненецком автономном округе средняя задолженность выросла на 64 тыс. руб., На Чукотке – на 63 тыс., в Туве – на 61 тыс., в Санкт-Петербурге – на 59 тыс. руб.
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