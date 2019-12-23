Долги россиян по кредитам достигли 227 тыс. руб. на человека. В каких регионах задолженность растет быстрее всего? 58 0 Экономика

Калмыкия, Курганская область и Тува – признаны самыми закредитованными регионами России. Средний уровень долговой нагрузки на граждан в них составил 73-86%. В Крыму и Ингушетии кредитов выдано наименьшее количество. При этом в среднем на россиянина приходится 227 тыс. руб. долга, выяснили эксперты РИА Новости.