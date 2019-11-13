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Долг платежом красен? Покупатели российского оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

13 Ноября 2019 216 0 Экономика
Долг платежом красен? Покупатели российского оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В общей сложности сумма дебиторской задолженности «Рособоронэкспорта» к концу 2018-го составила 812,8 млрд рублей, увеличившись за прошлый год почти на четверть. Соответствующая информация содержится в отчетности, обнародованной на официальном сайте Росстата. В самом «Рособоронэкспорте» утверждают, что задолженность – это нормальное явление для государственного посредника между заказчиками и производителями оружия, которые не только ждет денег за поставленное оружие, но и получает авансы за будущие поставки.

Долги и авансы

Дебиторская задолженность «Рособоронэкспорта» к концу 2018 года составила 812,9 млрд рублей, что равно примерно 13 млрд долларов. Как сообщает РБК, в прошлом году данный показатель, в котором отражены долги контрагентов перед «Рособоронэкспортом», вырос на 23% (около 152 млрд рублей), поскольку уровень дебиторской задолженности к концу 2017 года находился на уровне 661,1 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что определенную роль в этом сыграли антироссийские санкции - с апреля прошлого года «Рособоронэкспорт» является фигурантом санкционного списка Минфина США, что осложняет для него расчеты в долларах.

Этим летом в СМИ появились сообщения о том, что из-за американских санкций CAATSA у «Рособоронэкспорта» возникли проблемы с оплатой по военным контрактам с Китаем. Но долг постепенно погашался в рублях и юанях и уже в сентябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Индия и Китай все выплатили и «сейчас нет такой проблемы».

Более того, отмечается, что «Рособоронэкспорт» параллельно  с возвращением долгов получает авансы за еще не поставленное оружие. Как ранее сообщила газета Times of India,  Индия недавно выплатила России $800 млн  - аванс в размере 15%  от суммы сделки по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400, которые начнутся в 2020 году.

Нормальное явление?

Что касается финансовой  отчетности, то тут все сложно.

Как отмечает РБК, в отчете «Рособоронэкспорта» указывается объем общей выручки, но в нем отражаются, как правило, комиссионные за посреднические услуги, а не собственно объем экспортных продаж. Выручка за прошлый год составила 21,5 млрд рублей при том, что на годом ранее эта сумма превышала 26,2 млрд. Комментируя эту ситуацию, в «Рособоронэкспорте» отметили, что речь идет об общей величине выручки, полученной компанией за один год и от всех видов деятельности, включая посредническую и участие в выставках. Руководство компании считает задолженности «совершенно нормальным явлением», так как «Рособоронэкспорт» - это госпосредник, у которого есть ряд определенных обязательств.

В любом случае, недостатка в ликвидности у компании нет, ведь ее денежные запасы за прошлый год увеличились почти в три раза  и на конец 2018 года составили почти 110 млрд руб. Это позволяет «Рособоронэкспорту» входить в двадцатку российских компаний с крупнейшими запасами наличности. К такому  выводу пришли эксперты РБК на основе анализа данных Росстата.

При этом Россия остается вторым по величине экспортером вооружений в мире после США. Так, 2018 году «Рособоронэкспорт» поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд.

Три пути решения

Согласно годовым отчетам, которые публиковались до 2014 года, существует несколько путей образования дебиторской задолженности «Рособоронэкспорта».

Во-первых, «компания выдает авансы российским производителям вооружений на изготовление вооружений, которые будут отправлены на экспорт». Во-вторых, «компания платит авансы иностранным поставщикам за предстоящий импорт комплектующих». В-третьих, «иностранные покупатели получили российскую оружейную продукцию, но еще не выплатили за нее деньги».

Однако, как отмечает РБК, по отчетности «Рособоронэкспорта» не совсем понятно, каким образом по этим статьям будет происходить распределение накопленной дебиторской задолженности, сумма которой превышает 800 миллиардов рублей. Плюс ко всему, большой процент – это еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, в том числе – неплатежи из-за санкций. «Могу допустить, что в этой истории еще лежат деньги, которые были реально заплачены, но зависли в банках в силу того, что они под санкции попали и их уже не вытащить», — пояснил один из экспертов.

Совершенно секретно

Но вскоре, похоже, аналитики лишатся возможности строить предположения на этот счет.

Еще в 2015 году «Рособоронэкспорт» получил статус непубличного АО и перестал публиковать годовые отчеты. Отчетность по бухгалтерии пока что формально остается доступной, но в первых числах ноября Минфин РФ выступил с предложением освободить «Рособоронэкспорт» и еще восемнадцать оказавшихся под санкциями российских компаний от обязанности отправлять годовые отчеты в ФНС для обнародования на своем официальном ресурсе.

В случае если эту инициативу Минфина одобрят, то финансовые показатели «Рособоронэкспорта» за текущий и следующий год попадут под гриф секретности.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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