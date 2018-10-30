Док утонул. Как при ремонте «Адмирала Кузнецова» единственный авианосец России получил повреждения

В поселке Росляково Мурманской области затонул крупнейших в мире плавучий док ПД-50. Именно здесь ремонтируется единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Инцидент случился в ходе доковых работ: в какой-то момент в подаче электроэнергии произошли сбои, из-за чего цистерны ПД-50 заполнились, и после этого док резко ушел под воду. Позднее стало известно, что в результате инцидента пострадали люди, а один человек пропал без вести.

Авианосец

ЧП произошло в ночь на вторник, когда тяжелый авианесущий крейсер выходил из дока. Из-за перебоя с электричеством цистерны плавучего дока ПД-50 заполнились, в результате чего он резко ушел под воду. Полностью док затонул в 03:30 утра. На док рухнул башенный кран, из-за чего палуба и корпус крейсера получили повреждения. После этого авианосец «Адмирал Кузнецов», который с сентября проходит на 82-м заводе плановый ремонт, был выведен на буксире и доставлен на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. По имеющейся информации, он не получил повреждений, из-за которых сроки модернизации могут быть сорваны.

Комментируя случившееся в разговоре с РИА Новости, начальник пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» (исполнитель контракта) Евгений Гладышев сообщил, что кран, который упал с плавучего дока ПД-50, нанес повреждения только ремонтируемой части палубы авианосца.

«В этом месте палуба была вскрыта, поэтому повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы», – сообщил собеседник.

Однако позднее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что упавший кран задел корабль, повредил корпус и палубу «Адмирала Кузнецова». Он отметил, что обрушение произошло на участках, которые не имеют отношения к эксплуатации «жизненно важного» оборудования крейсера.

ПД-50 является одним из крупнейших в регионе плавучих доков. Как свидетельствует список аффилированных лиц АО «82-й судоремонтный завод», 0,0001% его акций владеет Министерство обороны, остальные – собственность дочерней компании «Роснефть».

Пострадавшие

В результате чрезвычайного происшествия пострадало четверо рабочих, которые оказались в воде и получили переохлаждение. Двое из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях, еще двоим была оказана амбулаторная помощь. Также один человек числится без вести пропавшим. Речь идет о старшем механике смены, о чем ТАСС проинформировал председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев.

На момент публикации материала пропавший так и не был найден, о чем в своем Твиттере сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. По ее словам, пострадавшим оказывают медпомощь, а вот о причинах случившегося говорить пока рано, все выводы предстоит сделать следственным органам.

Уголовное дело

Согласно предварительной информации, причиной затопления плавдока на 82-м судоремонтном заводе стало нарушение правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Северо-Западного следственного управления СК РФ.

По факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, которые повлекли смерть человека (часть 2 статья 216 УК). Следователи также подтвердили данные о четырех пострадавших и факт пропавшего без вести человека, поиском которого занимаются спасатели. На месте ЧП работают специалисты и представители следственно-оперативной группы.

Следователи обещают дать официальную оценку причинам, по причине которых на плавучем доке возник крен. Кроме этого, ведомство оценит действия работодателя в плане обеспечения безопасности сотрудников.