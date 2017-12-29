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ИЗМИР

«Дождаться однозначных выводов». Связь с ангольским спутником восстановили, но будет ли он работать?

29 Декабря 2017 48 0 Тренды События и факты
«Дождаться однозначных выводов». Связь с ангольским спутником восстановили, но будет ли он работать?

26 декабря с Байконура на ракете-носителе «Зенит-3SLБФ» был запущен первый ангольский спутник «Ангосат». Через восемь минут полета от ракеты отделился разгонный блок «Фрегат» – он и вывел спутник в обозначенное время на расчетную орбиту. Затем аппарат вышел на связь, однако после этого, как сообщали в РКК «Энергия», с него перестала поступать телеметрическая информация. О восстановлении связи с «Ангосатом» стало известно 29 декабря.

Неудачный пуск

Первый спутник связи Анголы «Ангосат-1» построили специалисты РКК «Энергия» для компании «Ангосат». В задачи спутника входит обеспечение вещания на Республику Ангола и на весь африканский континент в частотных C- и Ku-диапазонах. В сам проект заложено создание спутника связи с ретранслятором, а также последующий его запуск на геостационарную орбиту и дальнейшее обеспечение наземной инфраструктуры связи и телевещания.

О возникновении проблем со связью стало известно 27 декабря. Как сообщали в Роскосмосе, после запуска связь с «Ангосатом» оборвалась. Затем эта информация была официально подтверждена и сотрудниками РКК «Энергия». «Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», – говорилось в заявлении корпорации.

Как сообщали СМИ, инцидент с ангольским спутником не мог остаться незамеченным. Более того, эту ситуацию комментировали даже в Кремле, напоминает Газета.ру. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, неудачные пуски в ракетно-космической отрасли требуют анализа. «Ситуация анализируется, она, безусловно, требует анализа», – заявлял официальный представитель Кремля.

В чем причина

Естественно, первый вопрос был связан с тем, по какой причине произошел обрыв связи. В разговоре с Интерфаксом собеседник с космодрома сообщил, что, по предварительной информации, проблемы с ангольским спутником начались из-за короткого замыкания.

«Предварительно основной версией считается короткое замыкание в шине, отвечающей за питание спутника», – говорилось в сообщении. Уточнялось, что «связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей».

Что со спутником будет дальше?

Как дальше себя поведет ангольский спутник, и как вообще может развиваться ситуация в дальнейшем – вот над чем сейчас размышляют эксперты. Так, своими предположениями о дальнейшем развитии событий с радио Sputnik поделился руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, давать какие-либо точные прогнозы еще рано.

«Удастся ли восстановить его работоспособность в целом и сможет ли спутник штатно работать по целевому назначению в полном объеме, пока говорить преждевременно: надо дождаться однозначных выводов о причинах произошедшего», – отметил он.

По словам Моисеева, случаи восстановления связи, хоть и не часто, но бывают. «Пару лет назад было похожее событие с «Фотоном».  При запусках в разных условиях, например, при переходе из обычных условий в невесомость, при разделении, при всех маневрах какой-то контакт может временно отсоединиться», – пояснил он.

Страховка на 121 миллион долларов

Как ранее сообщал ТАСС, в договоре сострахования спутника «Ангосат» была задействована страховая компания «Согаз». Сумма договора – 121 млн долларов, о чем агентству сообщил руководитель пресс-службы компании Алексей Гусев. К моменту получения данного комментария в «Согазе» о судьбе спутника ничего не знали. «Мы выясняем обстоятельства ситуации. Пока лишь могу подтвердить информацию о договоре сострахования с долями 50 на 50 на сумму 121 млн долларов», – заявлял Гусев.

Также, как ранее в беседе с ТАСС рассказывали два собеседника на страховом рынке, «Ангосат» застраховали в «ВТБ страховании» и в «Согазе»: «Это был договор сострахования, доли каждого страховщика – около 50%».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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