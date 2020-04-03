Добыча «Газпрома» рухнула в 6 раз. Европа переходит на СПГ из США 155 0 Экономика

Российская газовая монополия в марте была вынуждена сократить добычу на 12,3% из-за теплой зимы и пандемии коронавируса в Европе, а также из-за конкуренции с американским СПГ. Основным потребителям российского газа он не нужен, газовые хранилища переполнены, а цены достигли минимальных значений. Однако экспорт сократился не в марте, как это произошло с нефтью, он падал весь первый квартал.