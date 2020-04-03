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Добыча «Газпрома» рухнула в 6 раз. Европа переходит на СПГ из США
3 Апреля 2020 155 0 Экономика
Российская газовая монополия в марте была вынуждена сократить добычу на 12,3% из-за теплой зимы и пандемии коронавируса в Европе, а также из-за конкуренции с американским СПГ. Основным потребителям российского газа он не нужен, газовые хранилища переполнены, а цены достигли минимальных значений. Однако экспорт сократился не в марте, как это произошло с нефтью, он падал весь первый квартал.
Рекордный спад
- Спад в газовой отрасли России в марте 2020 года стал рекордным с октября 2014 года. Россия добыла на 12,3% меньше газа, чем за тот же период в прошлом году. В реальном выражении это 59,41 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. В марте добыча сократилась на 2,4% по сравнению с февралем. За первый квартал Россия добыла 185,3 млрд кубометров газа, на 6% меньше, чем в первом квартале 2019 года.
- Как пишет Reurters, пандемия коронавируса привела к сокращению спроса в Европе – на 20% в электрогенерации и на 10% в промышленности, а также в коммунально-бытовых секторах.
- Также отмечается самая теплая зима с 1855 года, которая не опустошила газовые хранилища и оставила большие запасы. По состоянию на 29 марта они были заполнены на 55%. Такого уровня заполнения никогда не было в истории.
- Стоимость российского газа в Европе составляет 80 долларов за тысячу кубометров, это на 30% меньше, чем в начале года.
Конкуренция с СПГ
- Карантин до конца апреля в Европе сократит спрос на российский газ на 4,1 млрд кубометров. Этот объем можно сопоставить с годовым потреблением Греции и Словакии.
- Вместе с тем российский газ проигрывает конкуренцию СПГ, считают эксперты Центра энергетики Московской школы управления Сколково. По их данным, за 28 дней марта Европа получила 9,4 млрд кубометров регазифицированного СПГ – на 0,2 млрд кубометров больше, чем в феврале.
- Поставки СПГ поддерживает то, что в США падают цены на газ. Сейчас 1 млн БТЕ (британская тепловая единица) в США стоит 1,6 доллара, а с доставкой в Европу – 2,9-3 доллара. Это стоимость российского газа для Азии.
- Цена крайне низкая и убыточная для производителей в долгосрочном плане. Но эксперты отмечают, что производители газа фрахтуют корабли на длительный срок и уже записали себе в издержки их аренду, а следовательно, стараются увеличить экспорт. С 27 февраля по 25 марта США отправили 59 партий СПГ в Европу. Однако это меньше, чем в январе и феврале, когда в Европу приходило по 69 и 64 партии.
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